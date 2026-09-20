Moto2, Izan Guevara torna alla vittoria dominando il GP d’Austria. Top10 per Lunetta

Il Gran Premio di Austria Moto2 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale, segna il ritorno alla vittoria di Izan Guevara. Il classe 2004 spagnolo ha condotto al Red Bull Ring una gara perfetta, grazie ad un passo formidabile che gli ha permesso di costruire un vantaggio largo sugli avversari. Il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha, mai oltre la settima piazza a Spielberg, torna quindi al successo, il terzo in Moto2, dopo quello di Le Mans, e si porta a 35.5. punti dalla testa del Mondiale.

Dopo un avvio confuso, caratterizzato da molti errori nei sorpassi nelle posizioni di testa, a prendere la leadership della gara è stato Izan Guevara. Lo spagnolo non ha fatto calcoli ed ha fin da subito impresso un ritmo forsennato, prendendosi un vantaggio cospicuo sulla coppia al suo inseguimento formata da Ivan Ortola e Filip Salac.

Ortola non è però riuscito a mantenere il passo del ceco ed è stato superato prima da David Alonso e poi dal leader del Mondiale Manuel Gonzalez. Nel finale, nonostante un errore di Guevara, le posizioni sono rimaste invariate con il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha che ha tagliato il traguardo davanti a Filip Salac (OnlyFans American Racing Team, +1.728), al settimo podio in Moto2. Ha completato il podio, il secondo nelle ultime tre gare, il colombiano David Alonso (CFMoto Aspar, +2.945).

Quarta piazza per un Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +4.289) che conquista punti importanti per il Mondiale. Completa la top5 Ivan Ortola (MSI Kalex, +4.868). Quindi sesto Alonso Lopez (Itlajet Gresini, +12.137), settimo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar, +13.673). Chiudono la top10 Barry Baltus (REDS Fantic, +14.302), Deniz Öncü (ELF Marc VDS, +14.865) ed un brillante Luca Lunetta (SpeedRS Team, +17.263).

Quattordicesimo invece Tony Arbolino (REDS Fantic) che commette un errore nel primo giro e non riesce a ricostruire la sua gara. Ventitreesimo invece Celestino Vietti (SpeedRS Team).