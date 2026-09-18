Moto2, Filip Salac davanti a tutti nelle pre-qualifiche di Spielberg. Due italiani in top14

Si è concluso il venerdì della Moto2 del Gran Premio di Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito del Red Bull Ring, al termine delle equilibrate pre-qualifiche, la migliore prestazione è stata fatta segnare a sorpresa da Filip Salac. Il ceco è stato capace di stampare il crono di 1:32.402, nuovo record della pista, anticipando tutti e strappando il primo pass per il Q2 di domani.

Il centauro dell’Onlyfans American Racing Team è riuscito a chiudere davanti ad Ivan Ortola (MSI Kalex), secondo con soli 97 millesimi di distacco. Terza piazza per Daniel Holgado (CFMOTO Aspar) che si ferma a 198 millesimi dalla vetta. Accede al Q2 anche Tony Arbolino (REDS Fantic) che firma il quarto crono con un ritardo di 223 millesimi.

Quindi quinto Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) a 236 millesimi, davanti a David Alonso (CFMOTO Aspar), sesto a 254. Completano la top10 Alex Escrig (Klint, +0.272), il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +0.359), Celestino Vietti (SPeedRS Team, +0.393) ed Alonso Lopez (Italjet Gresini, +0.545). Fuori dalla top14 Luca Lunetta (SpeedRS), diciannovesimo a +1.128.