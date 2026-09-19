GP Austria
Moto2, Filip Salac conquista la pole a Spielberg. Indietro i piloti italiani
Filip Salac ha conquistato la pole position al GP di Austria, atto numero quindici del Motomondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento questo weekend presso l’iconico Red Bull Ring di Spielberg. Giro secco brillante per il ceco, unico del lotto ad attestarsi sul minuto e trentotto basso.
Nello specifico il centauro in forza all’Only Fans American Racing Team ha fermato il cronometro a 1:32.381, rifilando un distacco di 0.121 al leader della classifica generale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo condividendo la prima fila con Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo con un ritardo di 0.146.
Seconda fila poi per Ivan Ortolà (QJ MOTOR GALFER MSI), capace di di raccogliere una differenza di 0.213 seguito da Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), quinto a 0.288 e David Alonso (CFMOTO Aspar Team), sesto a 0.373. Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), sarà invece al via della settima piazzola con un gap di 0.461.
Indietro, purtroppo, gli italiani: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) non è andato oltre l’undicesimo piazzamento con uno scarto di 0.673. Solo tredicesimo Celestino Vietti (SpeedRS Team) con 0.738 tallonato dal compagno di squadra Luca Lunetta, quattordicesimo a 0.823.