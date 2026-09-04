Monza FuoriGP, la storia dei motori in piazza con ‘100 Anni di Corse & Stile’

Entra nel vivo l’edizione 2026 del ‘Monza FuoriGP’, una serie di eventi nel centro città che supporteranno l’intero weekend del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Una delle iniziative più affascinanti per gli appassionati delle due e delle quattro ruote è accessibile gratuitamente presso Piazza Trento e Trieste, un vero e proprio museo che ripercorre la storia del motorismo italiano ed internazionale.

‘100 Anni di Corse & Stile’ unisce in un singolo padiglione alcuni veicoli unici, sono infatti stati selezionati da Bruce Garage e da Scuderia Sant Ambroeus, modelli che in alcuni casi hanno già superato i 100 anni di storia. In merito citiamo ad esempio la Douglas 350 Type 2 ¾ HP oppure la Renault Type C 3.5 Hp, rispettivamente datate 1910 e 1900.

Ricordiamo che la Scuderia Sant Ambroeus nasce a Milano il 13 marzo del 1951 come un’associazione a carattere culturale. Alcuni appassionati decisero poi di promuovere l’attività agonistica di piloti emergenti, tra questi Giancarlo Baghetti, Giorgio Pianta e Lodovico Scarfiotti.

Presenti a Monza altri modelli unici come la Ferrari FZ 93 (1990), l’O.S.C.A. S187 (1950), la Ducati Cucciolo Racing (1950), la Fiat Abarth OT 1300 Periscopio (1960), l’Hartley Davidson KRTT 750 (1970), la De Tomaso Pantera Gr.4 (1970), l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) oppure la Lancia Delta 8V Martini Safari (1980). L’ultima citata fu protagonista nel Mondiale Rally, l’auto vinse il Rally Safari del 1988 con Miki Biasion e Tiziano Siviero.

Lo spettacolo del ‘Monza FuoriGP’ continuerà per tutta la giornata odierna con tante nuove iniziative tutte da vivere. Domani spazio alla ‘Classic Cars Parade – Golden Gears’, parata nel centro della città riservata alle auto storiche che sarà solo uno dei tanti appuntamenti del calendario.