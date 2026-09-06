Monza FuoriGP, la parata delle Supercars completa un weekend indimenticabile

Si chiude con la ‘Supercars Parade – Apex Kings’ la ricca edizione del ‘Monza FuoriGP’ 2026, l’appuntamento di supporto al Gran Premio d’Italia di Formula 1 che ha accolto centinaia di persone a partire dalla serata di giovedì.

La giornata odierna ha unito alcune delle più belle supercars presenti sul mercato. Le auto hanno percorso le strade della città passando da Piazza Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Roma e Via Carlo Alberto per poi concludere la sfilata presso Piazza Trento e Trieste.

Tanti i veicoli presenti, provenienti come accaduto ieri per la ‘Classic Cars Parade – Golden Gears’. La Nissan 350Z, la Mustang GT, la Porsche 997 Cabrio, la BMW M4 Competition, la Maserati Gran Turismo , la Corvette C8, la McLaren 750S, la Chevrolet Camaro, la Lamborghini Aventador LP 750, la Toyota GR86, Lotus Emira, la Ferrari F90, la Lamborghini Huracan e la Ferrari 296 sono solo alcuni dei modelli che hanno fatto sognare gli appassionati ed i curiosi presenti.

Menzione doverosa per la Maserati MC20 che è stata premiata come la vincitrice della parata. Due unità hanno completato il percorso all’interno del centro Monza, la versione ‘bianca’ è stata preferita ad una ‘blu’.

Enrico Mauro di Bruce Garage e Tommaso e Stefano Zamboni hanno assegnato il premio alla Maserati MC20. L’annuncio ha preceduto la visione del GP d’Italia vinto dalla Mercedes di uno strepitoso Andrea Kimi Antonelli, da 19mo a primo dopo una prova emozionante.