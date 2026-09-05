Monza FuoriGP, la ‘Classic Cars Parade’ protagonista nel centro della città

La ‘Classic Cars Parade – Golden Gears’ ha animato il sabato dell’edizione 2026 del ‘Monza FuoriGP’. Le vie della città hanno accolto una lunga parata di vetture storiche, una serie di modelli unici che poi sono state messe in mostra in Piazza Trento e Trieste

L’appuntamento odierno, uno dei tanti completamente gratuiti presenti a supporto del Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha visto 160 vetture attraversare il centro di Monza tra due ali di folla.

La parata disputata in mattinata, una delle grandi novità del FuoriGP 2026, ha raccolto una serie variegata di modelli, auto di epoche differenti che hanno suscitato l’interesse delle tante persone presenti in questi giorni nella città Lombarda.

La Fiat 124 Sport, la Porsche Boxster S, l’Alfa Romeo GTV 2.0 Grand Prix, la Lancia HF 4WD, la MG A, la Ford Mustang 289, LA BMW Z8, la Lancia 2C, la Triumph TR3, la FIAT Dino 2400, la Corvette C5, la Volkswagen Karmann Ghia oppure la Mercedes 350 SL sono solo alcune delle auto presenti.

Non potevano mancare le Ferrari: la 208 Turbo, la 355 GTS, la 348, la 328 GTS ed una Testarossa caratterizza da un colore blu scuro. Quest’ultima è stata eletta come la vincitrice della prima edizione della ‘Classic Cars Parade – Golden Gears’.

Il proprietario della Ferrari in questione ha ricevuto il premio consegnato da ‘Città dei Motori’, in occasione dell’edizione monzese dell’Italian Motor Week 2026. La giuria che ha assegnato incoronato la ‘Testarossa’ è stata composta da Gian Marco Cumino, Enrico Di Mauro, Maria Laura Luraghi e Daniele Turrisi.

Gli esemplari che hanno partecipato hanno superato una scrupolosa selezione, erano infatti oltre 200 gli interessati alla manifestazione monzese che ha richiamato veicoli prodotti in ogni continente. Domani in programma sarà nuovamente ricco di iniziative a partire dalla ‘Supercars Parade – Apex Kings’, prevista dalle 11.00 sempre per le vie della città. La rassegna precederà di qualche ora il GP Italia 2026 che come consuetudine parità alle 16.00.