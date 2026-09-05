Atletica

Montepremi Ultimate Championship: quanti soldi guadagnano gli atleti? Bottino totale da 7 zeri!

Stefano Villa

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2 minuti fa

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Gianmarco Tamberi / Lapresse

Gli Ultimate Championship saranno la competizione di atletica più ricca della storia, con un montepremi complessivo di ben 10 milioni di dollari statunitensi. Una cifra decisamente allettante, che World Athletics è riuscita a garantire per la neonata manifestazione, la cui prima edizione si disputerà a Budapest (Ungheria) da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Il ribattezzato Mondiale dei Mondiali richiamerà l’attenzione dei Campioni Olimpici di Parigi 2024, dei Campioni del Mondo in carica e dei migliori atleti del ranking internazionale, rendendolo una kermesse di notevole spessore tecnico. Sono stati annunciati gli assegni evento per evento: i vincitori di ogni gara verranno premiati con 150.000 dollari (circa 129.000 euro), i secondi classificati si consoleranno con 75.000 dollari (circa 64.500 euro), i terzi piazzati porteranno a casa 40.000 dollari (circa 34.500 euro).

Per le due staffette miste, invece, sono garantiti 80.000 dollari (circa 69.000 euro) alle formazioni vincitrici, 40.000 dollari per la seconda piazza e 24.000 per il gradino più basso del podio. Ci siamo soffermati sugli emolumenti più succulenti, ma attenzione anche alle cifre previste per i piazzati: 25.000 dollari per i quarti, 16.000 per i quinti, 14.000 per i sesti, 12.000 per i settimi, 10.000 per gli ottavi e poi a scalare di mille dollari in mille dollari.

MONTEPREMI ULTIMATE CHAMPIONSHIP 2026

Vincitori: 150.000 dollari.

Secondi classificati: 75.000 dollari

Terzi classificati: 40.000 dollari

Quarti classificati: 25.000 dollari

Quinti classificati: 16.000 dollari

Sesti classificati: 14.000 dollari

Settimi classificati: 12.000 dollari

Ottavi classificati: 10.000 dollari

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