Montepremi Ultimate Championship: quanti soldi guadagnano gli atleti? Bottino totale da 7 zeri!

Gli Ultimate Championship saranno la competizione di atletica più ricca della storia, con un montepremi complessivo di ben 10 milioni di dollari statunitensi. Una cifra decisamente allettante, che World Athletics è riuscita a garantire per la neonata manifestazione, la cui prima edizione si disputerà a Budapest (Ungheria) da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Il ribattezzato Mondiale dei Mondiali richiamerà l’attenzione dei Campioni Olimpici di Parigi 2024, dei Campioni del Mondo in carica e dei migliori atleti del ranking internazionale, rendendolo una kermesse di notevole spessore tecnico. Sono stati annunciati gli assegni evento per evento: i vincitori di ogni gara verranno premiati con 150.000 dollari (circa 129.000 euro), i secondi classificati si consoleranno con 75.000 dollari (circa 64.500 euro), i terzi piazzati porteranno a casa 40.000 dollari (circa 34.500 euro).

Per le due staffette miste, invece, sono garantiti 80.000 dollari (circa 69.000 euro) alle formazioni vincitrici, 40.000 dollari per la seconda piazza e 24.000 per il gradino più basso del podio. Ci siamo soffermati sugli emolumenti più succulenti, ma attenzione anche alle cifre previste per i piazzati: 25.000 dollari per i quarti, 16.000 per i quinti, 14.000 per i sesti, 12.000 per i settimi, 10.000 per gli ottavi e poi a scalare di mille dollari in mille dollari.

MONTEPREMI ULTIMATE CHAMPIONSHIP 2026

Vincitori: 150.000 dollari.

Secondi classificati: 75.000 dollari

Terzi classificati: 40.000 dollari

Quarti classificati: 25.000 dollari

Quinti classificati: 16.000 dollari

Sesti classificati: 14.000 dollari

Settimi classificati: 12.000 dollari

Ottavi classificati: 10.000 dollari