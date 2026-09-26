Mondiali ciclismo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite, italiane in gara. Vollering favorita, Longo Borghini in lizza

È il giorno della prova in linea al femminile ai Mondiali di ciclismo su strada in Canada. L’Italia sogna in grande in questo sabato di Montreal. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma, favorite e italiane in gara.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 15.00

PERCORSO

La corsa scatterà da Brossard e si svilupperà per 180,4 chilometri, con una prima parte in linea sulla riva meridionale del San Lorenzo prima dell’ingresso nel circuito di Montréal. Il tratto iniziale misura circa 72,7 km, mentre il circuito finale di Mount Royal sarà affrontato per otto volte. Qui torneranno protagoniste la Voie Camillien-Houde, lunga 2,3 km al 6,2% medio, la côte de la Polytechnique, con sezioni oltre l’11%, e il falso piano dell’Avenue du Parc che conduce al traguardo. Il dislivello complessivo sarà di 2570 metri.

FAVORITE

La grande favorita è Demi Vollering (Paesi Bassi). La neerlandese ha dominato gran parte della stagione, imponendosi anche in alcune delle principali classiche di primavera e completando poi una straordinaria doppietta nei Grandi Giri con le vittorie al Giro d’Italia Women e al Tour de France Femmes. Le manca però ancora il titolo mondiale su strada: ha già conquistato l’argento a Glasgow nel 2023, ma non è mai riuscita a indossare la maglia iridata. La cronometro di domenica, chiusa all’ottavo posto a 1’50” da Marlen Reusser, non ha dato risposte particolarmente brillanti, ma il percorso della prova in linea è decisamente più adatto alle sue caratteristiche. La principale rivale può essere Elisa Longo Borghini (Italia). La piemontese è ancora alla ricerca del primo titolo mondiale su strada e arriva alla prova più attesa dopo aver fornito segnali eccellenti proprio a Montréal: quarta nella cronometro, a un soffio dal podio, e poi protagonista nell’oro azzurro del Team Relay. Il percorso, con ripetute salite brevi e impegnative e una distanza non estrema, sembra particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Da tenere in considerazione anche Kasia Niewiadoma (Polonia), Paula Blasi (Spagna) e Marlen Reusser (Svizzera), campionessa del mondo a cronometro.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Sabato 26 settembre – Brossard-Montreal (180,1 chilometri)

Ore 15:08 Prova in linea élite femminile

MONDIALI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea élite femminile (Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Erica Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e a seguire su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00