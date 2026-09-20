Mondiali ciclismo femminile 2026 oggi in tv: orari cronometro 20 settembre, percorso, favorite. Reusser per il bis

La rassegna iridata in terra canadese si apre ufficialmente con la prova contro il tempo riservata alla categoria élite femminile. Si corre la Montreal-Montreal di 39,2 chilometri. La prima atleta prenderà il via da Avenue du Parc alle ore 15:19, mentre l’ultima arriverà a Parc Jeanne Mance intorno alle 17:20. Lo scorso anno a Kigali Marlen Reusser si è imposta davanti alle olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering.

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 15.19

PERCORSO

Quella iridata è una cronometro quasi totalmente pianeggiante che sembra l’ideale terreno di caccia per gli specialisti. I tratti più complicati sono i primi chilometri in discesa da Avenue du Parc, con tre curve complicate ed altre tre ad angolo retto, e il finale in salita verso Parc Jeanne-Mance caratterizzato dagli ultimi 400 m al 6,1% di pendenza media. I rilevamenti intermedi sono posti a chilometro 10,1, al chilometro 21,8 e al chilometro 29,8.

FAVORITE

Sembra quasi impossibile non concedere il ruolo di assoluta favorito al successo finale a Marlen Reusser. L’elvetica nel tempo si è confermata la regina assoluta della specialità e sul tracciato nordamericano, che appare congeniale alle proprie caratteristiche, sembra poter spadroneggiare.

Alle sue spalle la lotta per il podio appare decisamente aperta. Elisa Longo Borghini, laureatasi più volte campionessa italiana di specialità nella sua carriera, sembra avere tutte le carte in regola per puntare alla medaglia, anche se la sua gara potrebbe essere soprattutto un test in vista delle prova in linea di sabato 26. Il lotto di rivali è però di assoluto valore. Sono pronto a giocarsi il tutto per tutto per conquistare uno dei gradini del podio la fuoriclasse belga Lotte Kopecky, la fenomenale olandese Demi Vollering, la francese Juliette Berthet e la britannica Zoe Backstedt. Da non trascurare anche la spagnola Paula Blasi e la neerlandese Lieke Nooijen. Parte con la voglia di sorprendere e provare a ritagliarsi un risultato importante Vittoria Guazzini.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre – Montreal-Montreal, cronometro individuale (39,2 chilometri)

Orario di partenza: 15.19

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 14:55

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14:55; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 14:50

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00