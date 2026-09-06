Ciclismo
Mondiali ciclismo femminile 2026: le convocate dell’Italia. Elisa Longo Borghini farà anche la cronometro
L’Italia ha presentato ieri una lista allargata dalla quale saranno definiti prossimamente i titolari che prenderanno effettivamente alle singole prove dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre. In realtà gli ultimi ballottaggi riguardano soprattutto il settore maschile, mentre tra le donne il quadro è già sostanzialmente delineato verso la rassegna iridata.
La punta di diamante della squadra femminile azzurra sarà Elisa Longo Borghini, che parteciperà addirittura a tre gare nel giro di una settimana disputando la cronometro individuale (l’altra italiana iscritta è la specialista Vittoria Guazzini), il Team Relay (con Guazzini, Monica Trinca Colonel e gli uomini Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero) ed infine la prova in linea.
Longo Borghini ricoprirà il ruolo di capitano nella corsa in linea delle professioniste sulle strade canadesi venendo supportata da Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel. La 34enne piemontese insegue il primo titolo iridato della carriera, dopo i bronzi raccolti nel 2012, 2020 e 2024.
Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia per i Mondiali di Montreal.
CRONOMETRO
Donne Elite – domenica 20 settembre
Vittoria Guazzini
Elisa Longo Borghini
Donne Juniores – martedì 22 settembre (2 atlete)
Maria Acuti
Azzurra Ballan
Matilde Rossignoli
TEAM RELAY – martedì 22 settembre
Uomini
Mattia Cattaneo
Filippo Ganna
Matteo Sobrero
Donne
Vittoria Guazzini
Elisa Longo Borghini
Monica Trinca Colonel
PROVE IN LINEA
Donne Under 23 – giovedì 24 settembre
Eleonora Ciabocco
Gaia Segato
Giada Silo
Donne Juniores – venerdì 25 settembre
Maria Acuti
Azzurra Ballan
Giorgia Pellizzotti
Matilde Rossignoli
Donne Elite – sabato 26 settembre
Francesca Barale
Sara Casasola
Eleonora Gasparrini
Elisa Longo Borghini
Erica Magnaldi
Silvia Persico
Monica Trinca Colonel