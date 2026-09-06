Mondiali ciclismo femminile 2026: le convocate dell’Italia. Elisa Longo Borghini farà anche la cronometro

L’Italia ha presentato ieri una lista allargata dalla quale saranno definiti prossimamente i titolari che prenderanno effettivamente alle singole prove dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre. In realtà gli ultimi ballottaggi riguardano soprattutto il settore maschile, mentre tra le donne il quadro è già sostanzialmente delineato verso la rassegna iridata.

La punta di diamante della squadra femminile azzurra sarà Elisa Longo Borghini, che parteciperà addirittura a tre gare nel giro di una settimana disputando la cronometro individuale (l’altra italiana iscritta è la specialista Vittoria Guazzini), il Team Relay (con Guazzini, Monica Trinca Colonel e gli uomini Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero) ed infine la prova in linea.

Longo Borghini ricoprirà il ruolo di capitano nella corsa in linea delle professioniste sulle strade canadesi venendo supportata da Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel. La 34enne piemontese insegue il primo titolo iridato della carriera, dopo i bronzi raccolti nel 2012, 2020 e 2024.

Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia per i Mondiali di Montreal.

CRONOMETRO

Donne Elite – domenica 20 settembre

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Donne Juniores – martedì 22 settembre (2 atlete)

Maria Acuti

Azzurra Ballan

Matilde Rossignoli

TEAM RELAY – martedì 22 settembre

Uomini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Donne

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Monica Trinca Colonel

PROVE IN LINEA

Donne Under 23 – giovedì 24 settembre

Eleonora Ciabocco

Gaia Segato

Giada Silo

Donne Juniores – venerdì 25 settembre

Maria Acuti

Azzurra Ballan

Giorgia Pellizzotti

Matilde Rossignoli

Donne Elite – sabato 26 settembre

Francesca Barale

Sara Casasola

Eleonora Gasparrini

Elisa Longo Borghini

Erica Magnaldi

Silvia Persico

Monica Trinca Colonel