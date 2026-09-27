Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti, italiani in gara. L’Italia ci prova

È il grande giorno. La domenica più attesa per gli appassionati di ciclismo, si assegna la maglia iridata, prova in linea per gli uomini élite a Montreal, in Canada. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti, programma e italiani in gara.

PERCORSO

Sarà una prova iridata di 273,7 chilometri e 3.803 metri di dislivello, una gara di resistenza nella quale la distanza e la ripetizione delle difficoltà finiranno per pesare probabilmente più di una singola salita. La prima parte sarà infatti caratterizzata da un lungo tratto praticamente pianeggiante: da Brossard i corridori affronteranno circa 112 chilometri prima di entrare nel circuito conclusivo di Montreal. Il circuito finale misura 13,4 chilometri e sarà affrontato per 12 volte, con circa 269 metri di dislivello a tornata. La difficoltà principale è la Voie Camillien-Houde, salita di circa 2,3 chilometri al 6,2% medio, seguita dal Chemin de la Polytechnique, più breve ma caratterizzato da rampe che superano l’11%. Dopo la discesa ci sarà ancora un tratto impegnativo verso l’Avenue Pagnuelo, prima del ritorno verso l’Avenue du Parc, dove il traguardo è posto su un falso piano in salita.

FAVORITI

In assenza del campione uscente Tadej Pogacar, il grande favorito è Remco Evenepoel, reduce dal dominio nella cronometro e dal quarto titolo iridato consecutivo. Alle sue spalle il pronostico è molto più aperto: Isaac Del Toro e Paul Seixas hanno già dimostrato di essere perfettamente a loro agio sulle strade di Montreal, con il messicano vincitore del recente GP e il francese capace di conquistare il bronzo nella cronometro. Mathieu van der Poel e Tom Pidcock rappresentano due alternative estremamente pericolose grazie alla loro completezza, mentre Wout van Aert può diventare una pedina fondamentale nello scacchiere belga. E poi c’è l’Italia, che non parte tra le favorite assolute ma ha sicuramente le carte per inserirsi nella lotta che conta. Il capitano sarà Giulio Ciccone, sesto al Mondiale dello scorso anno e già protagonista a Montreal con il settimo posto nel GP disputato sullo stesso terreno. Alle sue spalle ci saranno Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli, entrambi in ottima condizione e potenzialmente preziosi soprattutto per anticipare i grandi favoriti. Da seguire anche Lorenzo Finn, al debutto in un Mondiale Elite: il giovane azzurro può rappresentare una carta interessante per un’azione da lontano.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 27 settembre – Brossard-Montreal (273,4 chilometri)

Ore 15:08 Prova in linea élite mashcile

MONDIALI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea élite maschile (Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni, Matteo Trentin)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.55 alle ore 18.00 e Rai 2 dalle 19.00

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00