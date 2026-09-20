Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari cronometro 20 settembre, percorso, favoriti. Duello Evenepoel-Ganna

Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di ciclismo 2026 in Canada, a Montreal. Giornata dedicata alle cronometro, l’ultima gara di questa domenica è quella degli uomini élite. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO ALLE 19.00

PERCORSO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO OGGI

39,2 chilometri da percorrere. Insidiosa la parte iniziale, abbastanza tortuosa, poi tanta pianura per andare verso l’ultimo tratto verso Parc Jeanne-Mance, sicuramente il più complicato dell’intera gara: 400 m al 6,1% di pendenza media. I rilevamenti intermedi sono posti a chilometro 10,1, al chilometro 21,8 e al chilometro 29,8.

FAVORITI

Remco Evenepoel parte un gradino sopra tutti. Il belga è il campione del mondo in carica da tre edizioni consecutive, dopo i successi di Glasgow 2023, Zurigo 2024 e Kigali 2025, ed è anche campione olimpico e campione europeo della specialità. Negli ultimi tre anni ha costruito una supremazia impressionante: è praticamente imbattuto negli ultimi tre anni. Il principale avversario sarà ancora una volta Filippo Ganna. Il piemontese si presenta all’appuntamento iridato in ottima condizione: tra Giro e Tour ha dimostrato di poter provare ad impensierire il belga. Per le altre posizioni del podio sono diversi i nomi da seguire. Ethan Hayter arriva con il secondo posto nella cronometro della Vuelta alle spalle, mentre Isaac Del Toro rappresenta un’altra soluzione molto interessante in una gara che abbina lunghi tratti scorrevoli a un breve finale in salita. Da tenere d’occhio anche il giovane francese Paul Seixas, oltre a Stefan Küng, reduce dalla vittoria nella cronometro della Vuelta, e Callum Thornley, protagonista proprio in quella prova con il secondo posto. In casa Italia da seguire anche Mattia Cattaneo che può giocarsela per un piazzamento di lusso.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre – Montreal-Montreal, cronometro individuale (39,2 chilometri)

Orario di partenza: 19.00

Orario di arrivo: 21.15 circa

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO

61 Gil Gomes Guinea-Bissau 19:00

60 CA Apolinario Guinea-Bissau 19:01:30

59 Ahmad Badreddin Wais Refugee Team 19:03

58 Chenglu Liu China 19:04:30

57 Arvin Moazami Godarzi Iran 19:06

56 Daniil Marukhin Kazakhstan 19:07:30

55 Maral-Erdene Batmunkh Mongolia 19:09

54 Derrick Chavarria Belize 19:10:30

53 Nicholas Narraway Bermuda 19:12

52 Daniel Yon Hin Mauritius 19:13:30

51 Fredd Matute Honduras 19:15

50 Byron Munton South Africa 19:16:30

49 Amir Ansari Refugee Team 19:18

48 Nickolas Zukowsky Canada 19:19:30

47 Houwang Cao China 19:21

46 Barnabas Peak Hungary 19:22:30

45 Majd Abu Harrah Jordan 19:24

44 Anton Kuzmin Kazakhstan 19:25:30

43 Chris Bodden Cayman Islands 19:27

42 Henrique Avancini Brazil 19:28:30

41 Ognjen Ilic Serbia 19:30

40 Jo Hashikawa Japan 19:31:30

39 Cory Lewis Belize 19:33

38 Kaden Hopkins Bermuda 19:34:30

37 Jasha Sütterlin Germany 19:36

36 Arthur Kluckers Luxembourg 19:37:30

35 Jonas Pelikan Hungary 19:39

34 Nelson Oliveira Portugal 19:40:30

33 Rune Herregodts Belgium 19:42

32 Michal Kwiatkowski Poland 19:43:30

31 Jan Tratnik Slovenia 19:45

30 Kasper Asgreen Denmark 19:46:30

29 Brandon Rivera Colombia 19:48

28 Ryan Mullen Ireland 19:49:30

27 Michael Leonard Canada 19:51

26 Max Walscheid Germany 19:52:30

25 Pablo Castrillo Spain 19:54

24 Artem Shmidt United States 19:55:30

23 Alexandre Mayer Mauritius 19:57

22 Conor Leahy Australia 19:58:30

21 Mattia Cattaneo Italy 20:00

20 Stefan Bissegger Switzerland 20:01:30

19 Tobias Foss Norway 20:03

18 Walter Vargas Colombia 20:04:30

17 Mikkel Norsgaard Bjerg Denmark 20:06

16 Paul Seixas France 20:07:30

15 Callum Thornley United Kingdom 20:09

14 Mathias Vacek Czech Republic 20:10:30

13 Brandon McNulty United States 20:12

12 Alec Segaert Belgium 20:13:30

11 Iván Romeo Spain 20:15

10 Ivo Oliveira Portugal 20:16:30

9 Jakob Söderqvist Sweden 20:18

8 Andreas Leknessund Norway 20:19:30

7 Daan Hoole Netherlands 20:21

6 Isaac del Toro Mexico 20:22:30

5 Stefan Küng Switzerland 20:24

4 Bruno Armirail France 20:25:30

3 Ethan Hayter United Kingdom 20:27

2 Filippo Ganna Italy 20:28:30

1 Remco Evenepoel Belgium 20:30