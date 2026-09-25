Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari 25 settembre, percorso, favoriti, italiani in gara

La quinta giornata dei Mondiali di ciclismo su strada, competizione che si svolge a Montreal fino a domenica 27 settembre, continua con le prove in linea. Siamo all’ultimo atto prima della pirotecnica due giorni conclusiva con le prove dell’élite femminile e maschile. Sono in calendario la corsa in linea dell’Under 23 maschile e quella della Juniores femminile.

La gara Under 23 maschile, categoria in cui ha trionfato Lorenzo Finn nel 2025, prende il via alle 15:00 su un tracciato di 174,2 km che propone un dislivello di 3497 metri. La prova femminile juniores scatterà invece alle 20:15 su un percorso di 80,4 km che propone, a sua volta, un dislivello di 1614 metri.

PERCORSO

La gara Under 23 presenta un tracciato caratterizzato da un circuito da ripetere per tredici volte. Voie Camillien-Houde, salita di 1,7 km al 7,7% di pendenza media, sarà la principale difficoltà altimetrica da affrontare. La corsa juniores femminile si disputa sul medesimo tracciato ma con il circuito che sarà ripetuto solamente sei volte per una distanza nettamente minore, rispetto ai colleghi uomini.

FAVORITI

In campo maschile i principali candidati alla vittoria sembrano essere il brasiliano Henrique Bravo, il francese Aubin Sparfel, lo spagnolo Hector Alvarez e il trio belga Matisse Van Kerckhove-Niels Driesen e Matteo Vanhuffel. In casa azzurra i più accreditati per provare a giocarsi una medaglia sembrano Matteo Scalco e Mattia Negrente.

Nella gara Juniores femminile occhi puntati sulla colombiana Zara Sofía Lamprea, sul duo sloveno Lina Mehle-Hana Jeromel e sulla francese Justine Baud. Attenzione anche alla Spagna che potrà schierare una formazione con cinque elementi. L’Italia affida le proprie speranze di ben figurare al quartetto Matilde Rossignoli, Giorgia Pellizzotti, Azzurra Ballan, Maria Acuti.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Venerdì 25 settembre – Montreal-Montreal

Ore 15:00 Prova in linea Under 23 maschile

Ore 20:15 Prova in linea Juniores femminile

MONDIALI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea Under 23 maschile (Alessandro Cattani, Riccardo Lorello, Mattia Negrente, Mattia Gagliardoni Proietti, Enea Sambinello e Matteo Scalco)

Prova in linea Juniores femminile (Matilde Rossignoli, Giorgia Pellizzotti, Azzurra Ballan, Maria Acuti)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 17:50 per l’Under 23 maschile

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 dalle 14:55 e dalle 20:10; Eurosport 1 e DAZN dalle 16:00; Discovery Plus e HBO Max dalle 14:50 e dalle 20:05

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00 e dalle 20:15