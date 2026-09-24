Ciclismo
Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari 24 settembre, percorso, favoriti, italiani in gara
Dopo la giornata di pausa, ritornano i Mondiali di ciclismo a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniore Uomini.
PERCORSO
Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 chilometri e verranno effettuati dieci giri. Il punto chiave di tutto il percorso è sempre lo strappo di Voie Camillien-Houde, che misura 1,7 chilometri con una pendenza media del 7,3%. Mancheranno poco più dieci chilometri al traguardo dopo l’ultimo passaggio su questa salita.
PROGRAMMA
Giovedì 24 settembre
Ore 15.00 – Prova in linea Under 23 donne
Ore 19.30 – Prova in linea Juniores uomini
ITALIANI IN GARA
Prova in linea Under 23 donne – Eleonora Ciabocco, Gaia Segato, Giada Silo
Prova in linea Juniores uomini – Enrico Andrea Balliana, Brandon Fedrizzi, Luca Gugnino, Patrik Pezzo Rosola, Guido Bruno Viero
FAVORITI
Under 23 Donne – C’è grande speranza per il pubblico di casa su Isabelle Holmgren, che sogna di conquistare la maglia iridata davanti ai suoi tifosi. Il Canada può davvero contare su una squadra competitiva, vista la presenza di Ava Holmgren, Sidney Swierenga, Kiara Lylyk e Alexandra Volstad. Attenzione all’olandese Nienke Vinke, alla belga Fleur Moors, alla francese Marion Bunel, all’australiana Mackenzie Coupland. Possibile mina vaganta, ma con una condizione fisica molto incerta, la britannica Cat Ferguson. Le azzurre possono provare a stupire, soprattutto con Eleonora Ciabocco.
Juniores Uomini – Fari puntati sulla stella del ciclismo spagnolo Benjamin Noval. Attenzione anche a tutto il quartetto del Belgio ed in particolare su Vic De Smet. Come sempre tra gli juniores possono esserci delle sorprese, ma occhio anche al britannico Finlay Storrie e poi a francesi ed australiani. In casa Italia le migliori carte da giocare sembra averle Brandon Fedrizzi.
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI CICLISMO 2026
Diretta tv: dalle 16.55 in chiaro su Rai Sport HD la gara delle Under 23; mentre dalle 19.25 sempre su Rai Sport HD la gara degli Juniores
Diretta streaming: Under 23 Donne dalle 14.45 su Rai Play Sport 1, Discovery+, HBO Max. Dalle 16.00 su Eurosport 1 e DAZN
Juniores Uomini – dalle 19.25 su Rai Play (canale Rai Sport), dalle 19.20 Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport (di entrambe le gare fin dal primo chilometro)