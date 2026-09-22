Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari 22 settembre, percorso, favoriti, italiani in gara

I Mondiali di ciclismo 2026 vivranno oggi, martedì 22 settembre, la loro terza giornata di gare. A Montreal andrà infatti in scena un day-3 con il quale si concluderanno tutte le prove a cronometro, prima di passare da domani alle gare in linea. L’Italia spera di ampliare il suo medagliere in appuntamenti nei quali ha sempre ottenuto risultati prestigiosi.

Il programma sulle strade canadesi si aprirà con l’attesa cronometro a squadre mista in programma alle ore 14.30 (orario italiano). Le squadre si sfideranno su un percorso totale di 40.6 chilometri, diviso equamente per donne e uomini. Successivamente sarà il turno della categoria Junior con la cronometro maschile in programma alle ore 18.15 (20.3 km), e quella femminile in programma alle ore 21.15 italiane (10.7 km).

PERCORSO

Per la cronometro a squadre mista il percorso è il classico con partenza da Avenue du Parc ed arrivo dopo una rampa a Parc Jeanne-Mance. Da qui, dopo il passaggio dalle donne agli uomini, si replicheranno i 20.3 chilometri per un totale di 40.6. Stesso layout per la gara maschile Junior mentre per le donne percorso ridotto a 10.7 chilometri con la stessa partenza e arrivo ma con il cambio di senso a Pointe a Calliere.

PROGRAMMA

Martedì 22 settembre

Ore 14.30 – Cronometro a squadre mista elite

Ore 18.15 – Cronometro uomini Junior

Ore 21.15 – Cronometro donne Junior

ITALIANI IN GARA

Cronometro a squadre mista elite – Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel

Cronometro uomini Junior – Andrea Tarallo, Patrick Pezzo Rosola

Cronometro donne Junior – Maria Acuti, Matilde Rossignoli

FAVORITI

L’Italia parte indubbiamente come una delle candidate alla medaglia nella cronometro a squadre miste. Gli azzurri puntano a migliorare l’argento di due anni fa ma la concorrenza è alta. La Svizzera sembra essere una delle favorite con la campionessa iridata Marlen Reusser e specialisti come Bissegger e Küng. Attenzione alle sempre pericolose Francia e Germania. Nella prova Junior maschile non c’è un reale favorito. Gli occhi sono soprattutto puntati sul belga Seff Van Kerckhove, bronzo nel 2025, e sul sudafricano Joshua Johnson. In campo Junior femminile c’è ancora più incertezza con la favorita che sembra essere la colombiana Zara Sofia Lamprea.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI CICLISMO 2026

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