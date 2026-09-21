Mondiali ciclismo 2026 oggi in tv: orari 21 settembre, percorso, favoriti, italiani in gara

La seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su strada, competizione che si svolge a Montreal fino a domenica 27 settembre, continua con le prove contro il tempo. Sono infatti in programma la cronometro maschile e quella femminile riservate alla categoria Under 23.

La gara femminile inizierà alle 15:00 su un tracciato di 20,3 chilometri che propone un dislivello di 145 metri, mentre la gara maschile scatterà tre ore più tardi, la partenza del primo corridore è prevista alle 18:00, su un tracciato che misura 31,3 chilometri e propone un dislivello di 197 metri.

PERCORSO

Si parte, per entrambe le gare, da Avenue du Parc in leggera discesa. Il tracciato si presenta come totalmente pianeggiante e molto tecnico per la presenza di numerose curve che richiederanno una importante capacità di guida della propria bici. La rampa finale di Parc Jeanne-Mance sarà l’unica difficoltà altimetrica proposta del percorso.

FAVORITI

In campo maschile si propongono come autorevoli candidati per la conquista del titolo l’australiano Cameron Rogers, lo spagnolo Hector Alvarez, il cipriota Bogdan Zabelinskiy e il belga Matisse Van Kerckhove. In casa azzurra il più attrezzato per provare a conquistare un risultato prestigioso e, magari, la medaglia è Nicolas Milesi.

L’assenza della detentrice del titolo Zoe Backstedt apre il campo a diverse opzioni per la lotta in zona podio. Sembrano partire in vantaggio le australiane Felicity Wilson-Haffenden e Mackenzie Coupland, la ceca Julia Kopecký, le olandesi Nienke Vinke e Megan Arens, la spagnola Paula Ostiz.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026

Lunedì 21 settembre – Montreal-Montreal

Ore 15:00 Cronometro Under 23 femminile

Ore 18:00 Cronometro Under 23 maschile

MONDIALI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro Under 23 donne (nessuna italiana in gara)

Cronometro Under 23 uomini (Alessandro Cattani, Nicolas Milesi)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 14:55 e dalle 17:55

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14:55 e dalle 17:55; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 14:50 e dalle 17.50

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00 e dalle 18:00