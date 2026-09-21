Mondiali ciclismo 2026, l’analisi del percorso e dove può decidersi la corsa. Dislivello inferiore rispetto al GP Montreal

La prova in linea maschile dei Mondiali di Montréal 2026 misura 273,7 chilometri e presenta 3803 metri di dislivello. Un dato importante anche nel confronto con il Grand Prix Cycliste de Montréal, che quest’anno ha proposto circa 3890 metri di dislivello su una distanza di poco superiore ai 200 km. Il Mondiale sarà quindi meno duro dal punto di vista del dislivello complessivo, ma la maggiore distanza aggiungerà un elemento fondamentale nella gestione delle energie.

La differenza rispetto alla classica World Tour che abbiamo visto settimana scorsa sta tutta nel tratto in linea iniziale, un classico per quanto riguarda le prove iridate: partenza da Brossard ed un centinaio di chilometri completamente pianeggianti prima di entrare nel circuito da affrontare per dodici volte.

Il primo ostacolo è la Voie Camillien-Houde, indicata dall’UCI come la principale difficoltà: la salita misura 1,67 km al 7,4% di pendenza media, con punte del 10%. Dopo la discesa arriva la Côte de la Polytechnique, più breve ma caratterizzata da diversi tratti oltre l’11%, mentre nella parte conclusiva del giro si affronta il falso piano dell’Avenue du Parc, che rappresenta anche il rettilineo d’arrivo. Sono proprio le ripetute accelerazioni su Camillien-Houde e Polytechnique a poter modificare progressivamente la composizione del gruppo.

L’assenza di Tadej Pogacar si farà sicuramente sentire a livello tattico. Difficile vedere un attacco in solitaria a 70-80 chilometri dall’arrivo: molto più probabile una sfida di drappelli, con le squadre dei favoriti (il Belgio su tutti) che dovranno stare attentissimi a non lasciare troppo spazio. Poi, a tre quattro giri dal termine, ecco che potrebbero entrare in scena i big: Remco Evenepoel ha dimostrato a cronometro una gamba devastante ed ha le carte in regola per fare il vuoto.