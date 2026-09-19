Mondiali ciclismo 2026, la cronometro femminile apre la rassegna di Montréal. Reusser-Vollering, sfida per l’oro

Sarà la cronometro femminile Elite ad aprire i Mondiali di ciclismo 2026 di Montréal, domenica 20 settembre. Le atlete dovranno percorrere 39,2 chilometri, la distanza più lunga mai prevista per una prova contro il tempo femminile nella manifestazione iridata.

Il percorso partirà da Montréal e si svilupperà inizialmente attraverso il centro della città e la zona della Vieux-Montréal, prima di seguire il fiume San Lorenzo. Le atlete raggiungeranno quindi il Circuit Gilles-Villeneuve, il tracciato che ospita il Gran Premio del Canada di Formula 1, e il Parc Jean-Drapeau, per poi fare ritorno verso Montréal. La selezione potrà arrivare soprattutto nel finale, quando il percorso abbandonerà i tratti più veloci per accompagnare le atlete verso il traguardo. Gli ultimi 400 metri presentano una pendenza intorno al 6%.

La grande sfida annunciata è quella tra Marlen Reusser (Svizzera) e Demi Vollering (Paesi Bassi). La svizzera è la campionessa del mondo in carica e arriva dal successo nella cronometro del Tour de France Femmes 2026, mentre Vollering, campionessa europea in carica, affronta l’appuntamento dopo una stagione straordinaria impreziosita dalle vittorie nella classifica generale di Giro d’Italia Women e Tour de France Femmes. Per la neerlandese obiettivo annunciato quello di vestire per la prima volta una maglia iridata. Alle spalle delle due grandi favorite possono inserirsi nella lotta per le medaglie Zoe Bäckstedt (Gran Bretagna) e Lieke Nooijen (Paesi Bassi).

er l’Italia ci saranno Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini: per quest’ultima la prova contro il tempo sarà soprattutto un importante test in vista della gara in linea di sabato, appuntamento particolarmente atteso nella rassegna canadese.