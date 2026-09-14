Mondiali ciclismo 2026, il percorso della prova in linea. Cote brevi e impegnative, tanti scenari tattici

La prova in linea maschile Elite dei Mondiali di ciclismo 2026 si svilupperà sulla distanza di 273,7 chilometri, con 3803 metri di dislivello complessivo. La partenza sarà da Brossard e la prima parte della corsa sarà caratterizzata da un lungo tratto in linea praticamente pianeggiante, attraverso la regione della Montérégie. Dopo circa 112,4 km, il gruppo entrerà a Montréal, dove inizierà la parte decisiva della prova.

I corridori affronteranno infatti per 12 volte un circuito di 13,4 km, con 269 metri di dislivello per ogni tornata. La prima difficoltà sarà la Voie Camillien-Houde, salita di 2,3 km al 6,2% di pendenza media. Dopo la discesa si affronterà il Chemin de la Polytechnique, più breve ma molto più esplosivo, con tratti che raggiungono e superano l’11%.

A completare il circuito sarà l’Avenue du Parc, caratterizzata da un tratto in leggera salita verso il traguardo. Le côtes verranno quindi ripetute dodici volte, con il circuito di Mount Royal destinato a concentrare gli attacchi e le selezioni nelle fasi decisive della corsa.