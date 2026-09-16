Mondiali ciclismo 2026, il percorso della cronometro maschile Elite. L’arrivo in salita favorisce Evenepoel

La cronometro maschile Elite dei Mondiali di ciclismo 2026 si correrà domenica 20 settembre sulla distanza di 39,2 chilometri, con 220 metri di dislivello complessivo. Partenza e arrivo saranno a Montréal, con il traguardo fissato al Parc Jeanne-Mance. Il tracciato sarà prevalentemente pianeggiante nella parte centrale, ma presenterà un finale in salita che rappresenta una caratteristica importante della prova.

I primi chilometri si svilupperanno attraverso la città e lungo il fiume San Lorenzo, quindi i corridori attraverseranno il ponte Samuel-De Champlain per raggiungere il settore del Parc Jean-Drapeau. Qui è previsto il passaggio sul Circuit Gilles-Villeneuve, il celebre circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Canada di Formula 1. Dopo il tratto sull’isola, il percorso tornerà verso Montréal attraverso il ponte de la Concorde, prima di affrontare la parte conclusiva.

La principale difficoltà arriva proprio nel finale. Dopo un percorso quasi interamente favorevole agli specialisti della potenza, gli ultimi chilometri conducono verso l’arrivo con una salita di circa 2 km, caratterizzata da una pendenza che supera il 7% nella parte più impegnativa. È un tratto che potrebbe premiare i corridori capaci di mantenere un’elevata potenza anche su pendenze importanti, penalizzando invece gli specialisti più puri della cronometro.

Il finale in salita rappresenta quindi un elemento particolarmente interessante anche in chiave Remco Evenepoel, grande riferimento della specialità e campione del mondo a cronometro nelle ultime tre edizioni. Il belga sarebbe partito con i favori del pronostico con qualunque percorso, ma con questo genere di arrivo è nettamente superiore a qualunque rivale.