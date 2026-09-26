Mondiali ciclismo 2026: il borsino, le stellette e la griglia di partenza dei favoriti

L’assenza di Tadej Pogacar cambia inevitabilmente gli equilibri del Mondiale di Montreal. Per la prima volta dopo diverse edizioni non c’è un uomo capace di catalizzare su di sé tutte le attenzioni e la corsa si presenta decisamente più incerta. Remco Evenepoel resta il punto di riferimento, forte anche del titolo mondiale conquistato nella cronometro, ma alle sue spalle sono diversi i corridori che possono ambire concretamente al podio e, perché no, anche alla maglia iridata. Il percorso canadese dovrebbe favorire una selezione progressiva, ma senza necessariamente eliminare tutti i corridori più completi: molto dipenderà quindi dalla tattica e dal momento in cui i big decideranno di muoversi.

Il belga parte con una marcia in più, ma Paul Seixas e Isaac Del Toro sono i due nomi immediatamente alle sue spalle. Il francese ha impressionato nella cronometro, mentre il messicano ha già dimostrato di avere qualità da grande classica e potrebbe essere uno degli uomini più pericolosi nel finale (di recente ha vinto il GP Montreal sullo stesso percorso). . Un gradino sotto troviamo Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, due corridori che non hanno bisogno di presentazioni e che, in una gara così lunga e tattica, possono inventarsi la soluzione vincente anche attraverso un’azione da lontano.

Più difficile, almeno sulla carta, il compito di Wout van Aert e Giulio Ciccone, ma entrambi hanno caratteristiche per sovvertire il pronostico. Il belga può diventare fondamentale anche per la gestione della corsa della propria Nazionale, mentre l’azzurro arriva a Montreal con una condizione importante e sarà il riferimento dell’Italia. Subito dietro ci sono alcuni possibili outsider come Quinn Simmons, Jhonatan Narváez e Mads Pedersen, corridori che potrebbero sfruttare una corsa bloccata tra i favoriti per trasformare il Mondiale in una gara completamente diversa da quella immaginata alla vigilia.

IL BORSINO DEI FAVORITI

Remco Evenepoel *****

Paul Seixas, Isaac del Toro ****

Mathieu van der Poel, Tom Pidcock ***

Wout van Aert, Giulio Ciccone **

Quinn Simmons, Jhonatan Narvaez, Mads Pedersen *