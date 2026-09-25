Mondiali ciclismo 2026: i favoriti secondo i bookmakers. Le quote e le chance date agli italiani

L’assurda caduta subita alla Vuelta di Spagna ha tolto di mezzo il più forte costringendo Tadej Pogacar a chiudere la stagione in anticipo. La competizione iridata non perde però di fascino e sembra offrire tutte le premesse necessarie per assistere ad una corsa ad alto tasso di spettacolarità.

Si corre domenica 27 settembre la prova in linea della categoria élite maschile dei Mondiali di ciclismo su strada, Montreal-Montreal. I corridori si cimentano su un tracciato di 273,7 km che propone un dislivello di 3803 m per decidere chi succederà nell’albo d’oro allo sloveno, vincitore dello scorso anno davanti al belga Remco Evenepoel e all’irlandese Ben Healy.

Il fuoriclasse belga, già dominatore della prova cronometro, è il favorito principale per il titolo, ma non mancano assolutamente i rivali in grado di riuscire a superarlo e a vincere la maglia iridata. Il messicano Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas hanno duellato alla pari per giocarsi il successo nel recente GP di Montreal. L’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert sono due fuoriclasse infiniti che potrebbero esaltarsi sul tracciato canadese.

In casa Italia la carta più credibile per provare a nutrire ambizioni di medaglia sembra essere quella di Giulio Ciccone. Sono pronti a sostenere il capitano Giulio Pellizzari, seconda punta pronta a scompaginare i piani degli avversari, e Christian Scaroni.

Le agenzie confermano questa tipologia di valutazione. Goldbet quota la vittoria di Evenepoel a 3,00. Alle sue spalle figurano Isaac Del Toro a 4,50 e Paul Seixas a 5,00, leggermente più staccato Van der Poel a 6,50. Appaiati a quota 11,00 ci sono il britannico Thomas Pidcock e Wout van Aert. Il primo degli italiani è Giulio Ciccone quotato a 26. Giulio Pellizzari, quotato a 61,00, e Christian Scaroni, a 101,00, sono gli altri due maggiori indiziati per una possibile vittoria.

Snai assegna i favori del pronostico a Evenepoel, quotato a 3,50. Segue il belga il duo Del Toro-Seixas, entrambi a 5,00, mentre la coppia Pidcock-Van Aert è quotata a 9,00. Giulio Ciccone è sempre il primo degli italiani, questa volta però a 33,00. Le altre opzioni azzurre più quotate sono Giulio Pellizzari a 40,00 e Lorenzo Mark Finn a 66,00.