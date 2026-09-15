Mondiali ciclismo 2026: i convocati di tutte le nazionali per la cronometro Elite maschile

Siamo definitivamente entrati nella settimana che porterà alle prime prove dei Mondiali di ciclismo su strada 2026. Quest’anno la rassegna iridata si svolgerà a Montréal, in Canada, e verrà inaugurata come di consueto con le prove cronometrate Elite. La giornata di riferimento sarà quella di domenica 20 settembre quando andrà in scena l’attesa prova contro il tempo maschile nel tardo pomeriggio italiano.

In totale saranno 39,2 i chilometri da affrontare in un percorso principalmente pianeggiante. Il grande favorito è Remco Evenepoel che sembra avere una condizione perfetta e punta quest’anno alla doppietta cronometro e prova in linea (in assenza di Pogacar e Vingegaard). Il belga inoltre difende il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Kigali, in Ruanda. Attenzione anche allo svizzero Stefan Küng, primo nella cronometro disputata pochi giorni fa alla Vuelta a España.

L’Italia schiera due pedine. Filippo Ganna, già due volte campione del mondo, vuole tornare ad indossare la maglia iridata a cinque anni di distanza dall’ultima volta: la sfida ad Evenepoel è già lanciata. Matteo Sobrero cerca invece un piazzamento nei migliori da outsider.

CONVOCATI CRONOMETRO ELITE MASCHILE MONDIALI 2026

AUSTRALIA

LEAHLY Conor

BELGIO

EVENEPOEL Remco

HERREGODTS Rune

SEGAERT Alec

BELIZE

CHAVARRIA Derrick

LEWIS Cory

BERMUDA

NARRAWAY Nicholas

HOPKINS Kaden

BRAZIL

AVANCINI Henrique da Silva

CANADA

GEE-WEST Derek

LEONARD Michel

ISOLE CAIMAN

BODDEN Christopher

CINA

LIU Chenglu

CAO Houwang

COLOMBIA

RIVERA Brandon Smith

VARGAS Walter

CECHIA

VACEK Mathias

DANIMARCA

BJERG Mikkel

ASGREEN Kasper

ESTONIA

MIHKELS Madis

FRANCE

SEIXAS Paul

ARMIRAIL Bruno

GERMANIA

SÜTTERLIN Jasha

WALSCHEID Max

GRAN BRETAGNA

THORNLEY Callum

HAYTER Ethan

GUINEA-BISSAU

GOMES Gil Landim

CA Apolinaro

HONDURAS

MATUTE Fredd

UNGHERIA

PELIKAN Janos

PEAK Barnabas

IRLANDA

MULLEN Ryan

ITALIA

GANNA Filippo

SOBRERO Matteo

GIAPPONE

HASHIKAWA Jo

GIORDANIA

ABU HARRAH Majid

KAZAKISTAN

KUZMIN Anton

MARUKHIN Daniil

LUSSEMBURGO

KLUCKERS Arthur

MAURITIUS

MAYER Alexandre

MESSICO

CADENA EDGAR David

DEL TORO Isaac

OLANDA

HOOLE Dan

NORVEGIA

FOSS Tobias

LEKNESSUND Andreas

POLONIA

KWIATKOWSKI Michal

PORTOGALLO

OLIVEIRA Ivo

OLIVEIRA Nelson

RUANDA

NIYONKURU Samuel

NSENGIYUMVA Shemu

SERBIA

ILIC Ognjen

SLOVENIA

TRATNIK Jan

SUD AFRICA

MUNTON Byron

SPAGNA

CASTRILLO Pablo

ROMEO Ivan

SVEZIA

SODERQVIST Jakob

SVIZZERA

BISSEGER Stefan

KÜNG Stefan

UCRAINA

ANTONENKO Heorhii

STATI UNITI D’AMERICA

SHMIDT Artem

MCNULTY Brandon

URUGUAY

FAGUNDEZ Eric Antonio