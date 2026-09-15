Ciclismo
Mondiali ciclismo 2026: i convocati di tutte le nazionali per la cronometro Elite maschile
Siamo definitivamente entrati nella settimana che porterà alle prime prove dei Mondiali di ciclismo su strada 2026. Quest’anno la rassegna iridata si svolgerà a Montréal, in Canada, e verrà inaugurata come di consueto con le prove cronometrate Elite. La giornata di riferimento sarà quella di domenica 20 settembre quando andrà in scena l’attesa prova contro il tempo maschile nel tardo pomeriggio italiano.
In totale saranno 39,2 i chilometri da affrontare in un percorso principalmente pianeggiante. Il grande favorito è Remco Evenepoel che sembra avere una condizione perfetta e punta quest’anno alla doppietta cronometro e prova in linea (in assenza di Pogacar e Vingegaard). Il belga inoltre difende il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Kigali, in Ruanda. Attenzione anche allo svizzero Stefan Küng, primo nella cronometro disputata pochi giorni fa alla Vuelta a España.
L’Italia schiera due pedine. Filippo Ganna, già due volte campione del mondo, vuole tornare ad indossare la maglia iridata a cinque anni di distanza dall’ultima volta: la sfida ad Evenepoel è già lanciata. Matteo Sobrero cerca invece un piazzamento nei migliori da outsider.
CONVOCATI CRONOMETRO ELITE MASCHILE MONDIALI 2026
AUSTRALIA
LEAHLY Conor
BELGIO
EVENEPOEL Remco
HERREGODTS Rune
SEGAERT Alec
BELIZE
CHAVARRIA Derrick
LEWIS Cory
BERMUDA
NARRAWAY Nicholas
HOPKINS Kaden
BRAZIL
AVANCINI Henrique da Silva
CANADA
GEE-WEST Derek
LEONARD Michel
ISOLE CAIMAN
BODDEN Christopher
CINA
LIU Chenglu
CAO Houwang
COLOMBIA
RIVERA Brandon Smith
VARGAS Walter
CECHIA
VACEK Mathias
DANIMARCA
BJERG Mikkel
ASGREEN Kasper
ESTONIA
MIHKELS Madis
FRANCE
SEIXAS Paul
ARMIRAIL Bruno
GERMANIA
SÜTTERLIN Jasha
WALSCHEID Max
GRAN BRETAGNA
THORNLEY Callum
HAYTER Ethan
GUINEA-BISSAU
GOMES Gil Landim
CA Apolinaro
HONDURAS
MATUTE Fredd
UNGHERIA
PELIKAN Janos
PEAK Barnabas
IRLANDA
MULLEN Ryan
ITALIA
GANNA Filippo
SOBRERO Matteo
GIAPPONE
HASHIKAWA Jo
GIORDANIA
ABU HARRAH Majid
KAZAKISTAN
KUZMIN Anton
MARUKHIN Daniil
LUSSEMBURGO
KLUCKERS Arthur
MAURITIUS
MAYER Alexandre
MESSICO
CADENA EDGAR David
DEL TORO Isaac
OLANDA
HOOLE Dan
NORVEGIA
FOSS Tobias
LEKNESSUND Andreas
POLONIA
KWIATKOWSKI Michal
PORTOGALLO
OLIVEIRA Ivo
OLIVEIRA Nelson
RUANDA
NIYONKURU Samuel
NSENGIYUMVA Shemu
SERBIA
ILIC Ognjen
SLOVENIA
TRATNIK Jan
SUD AFRICA
MUNTON Byron
SPAGNA
CASTRILLO Pablo
ROMEO Ivan
SVEZIA
SODERQVIST Jakob
SVIZZERA
BISSEGER Stefan
KÜNG Stefan
UCRAINA
ANTONENKO Heorhii
STATI UNITI D’AMERICA
SHMIDT Artem
MCNULTY Brandon
URUGUAY
FAGUNDEZ Eric Antonio