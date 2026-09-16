Ciclismo
Mondiali ciclismo 2026: i convocati di tutte le nazionali. Belgio con due punte
Tutto pronto in Canada per la prova in linea della categoria uomini élite dei Mondiali 2026 di ciclismo: sarà una gara molto selettiva, con un percorso impegnativo che misurerà 273 km e che metterà a dura prova tutti i partecipanti che ambiscono alla maglia iridata.
Al momento sono 193 gli iscritti, su un massimo di 200 che possono essere al via dei Mondiali: l’Italia, con contingente massimo di 8 atleti, punta su Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Christian Scaroni e Matteo Trentin.
Tra le avversarie più accreditate della Nazionale italiana c’è sicuramente il Belgio, che potrà contare su due capitani del calibro di Remco Evenepoel e Wout van Aert, mentre i Paesi Bassi si affideranno a Mathieu van der Poel. Occhio alla Francia, con Paul Seixas che potrà stupire.
STARTLIST PROVA IN LINEA MONDIALI 2026
AUSTRALIA
HAIG Jack
HINDLEY Jai
MATTHEWS Michael
O’CONNOR Ben
STORER Michael
TUCKWELL Luke
BELGIO
BENOOT Tiesj
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
NYS Thibau
SEGAERT Alec
VAN AERT Wout
VAN GILS Maxim
VERMEERSCH Gianni
DANIMARCA
ASGREEN Kasper
BJERG Mikkel
CHARMIG Anthon
HONORÉ Mikkel Frølich
KRAGH ANDERSEN Søren
KRON Andreas
PEDERSEN Mads
VALGREN Michael
FRANCIA
ARMIRAIL Bruno
BAUDIN Alex
JEGAT Jordan
LABROSSE Jordan
PARET-PEINTRE Valentin
PRODHOMME Nicolas
SEIXAS Paul
SIVAKOV Pavel
GRAN BRETAGNA
DONOVAN Mark
ONLEY Oscar
PICKERING Finlay
PIDCOCK Tom
SHAW James
THORNLEY Callum
WRIGHT Fred
YATES Adam
ITALIA
BETTIOL Alberto
CATTANEO Mattia
CICCONE Giulio
FINN Lorenzo Mark
PELLIZZARI Giulio
PIGANZOLI Davide
SCARONI Christian
TRENTIN Matteo
PAESI BASSI
EENKHOORN Pascal
HOOLE Daan
HUISING Menno
LEMMEN Bart
MOLLEMA Bauke
PAASSCHENS Mathijs
VAN DER POEL Mathieu
VAN DIJKE Tim
SLOVENIA
FINKŠT Tilen
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIČ Matej
OMRZEL Jakob
ROGLIČ Primož
TRATNIK Jan
SPAGNA
ARRIETA Igor
AYUSO Juan
BELOKI Markel
CAMPRUBI Marcel
GARCIA PIERNA Raul
MAS Enric
ROMEO Ivan
VERONA Carlos
STATI UNITI
JORGENSON Matteo
MCNULTY Brandon
POWLESS Neilson
QUINN Sean
SHMIDT Artem
SIMMONS Quinn
VERMAERKE Kevin
WARBASSE Larry
AUSTRIA
GALL Felix
GROβSCHARTNER Felix
KONRAD Patrick
CANADA
CÔTÉ Pier-André
GEE-WEST Derek
HOULE Hugo
LEONARD Michael
WOODS Michael
ZUKOWSKI Nickolas
COLOMBIA
BUITRAGO Santiago
HIGUITA Sergio
QUINTANA Nairo
PAREDES Wilmar
RIVERA Brandon
TEJADA Harold
ECUADOR
CARAPAZ Richard
CEPEDA Jefferson Alexander
CEPEDA Jefferson Alveiro
NARVÁEZ Jhonatan
GERMANIA
BRENNER Marco
DENZ Nico
ENGELHARDT Florian
LIPOWITZ Florian
SCHACHMANN Maximilian
ZIMMERMANN Georg
IRLANDA
HEALY Ben
MEEHAN Jamie
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren
MESSICO
AGUIRRE Tomas
CADENA Edgar
CASTILLO Ulises
DEL TORO Isaac
ESCARCEGA José Antonio
FRAYRE Eder
GARCÍA Carlos
NORVEGIA
FOSS Tobias
JOHANNESSEN Tobias Halland
LEKNESSUND Andreas
NORDHAGEN Jørgen
SKAARSETH Anders
SVESTAD-BÅRDSENG Embret
NUOVA ZELANDA
BENNETT George
FISHER-BLACK Finn
KENCH Josh
OLIVER Ben
PITHIE Laurence
STRONG Corbin
PORTOGALLO
ALMEIDA João
ANTUNES Tiago
EULÁLIO Afonso
MORGADO António
OLIVEIRA Ivo
OLIVEIRA Nelson
SVIZZERA
BISSEGGER Stefan
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
HIRSCHI Marc
KÜNG Stefan
SCHMID Mauro
ERITREA
GHEBREIGZABHIER Amanuel
GIRMAY Biniam
KUDUS Merhawi
MULUBRHAN Henok
TESFATSION Natnael
KAZAKISTAN
KUZMIN Anton
MARUKHIN Daniil
CECHIA
NOVÁK Pavel
OTRUBA Jakub
VACEK Mathias
ESTONIA
MIHKELS Madis
LETTONIA
BELOHOVOSCIKS Kristian
LIEPINS Emils
PLUTO Martins
SKUJINS Toms
POLONIA
GAJDULEWICZ Mateusz
KACZMAREK Jakub
KWIATKOWSKI Michał
PĘKALA Piotr
SLOVACCHIA
SVRČEK Martin
URUGUAY
FAGÚNDEZ Eric Antonio
SILVA Guillermo Thomas
VENEZUELA
AULAR Orluis
PEÑUELA Francisco Joel
ALGERIA
MIMOUNI Oussama Abdellah
ARABIA SAUDITA
AL SHAIKMED Ali
BELIZE
CHAVARRIA Derrick
BERMUDA
HOPKINS Kaden
NARRAWAY Nicholas
BRASILE
AVANCINI Henrique da Silva
CILE
ROJAS Vicente
CINA
LI You
CIPRO
MILTIADIS Andreas
COSTA RICA
OSES CAMPOS Luis Daniel
DOMINICA
BARON Konath
GIAPPONE
HASHIKAWA Jo
GRECIA
ARVANITOU Nikiforos
GUATEMALA
RODAS OCHOA Manuel Oseas
VASQUEZ VASQUEZ Juan Mardoqueo
GUINEA BISSAU
GOMES Gil
HONDURAS
BACA Freddy Matute
LUSSEMBURGO
WALLENBORN Arno
MAURITIUS
MAYER Alexandre
MONACO
LANGELLOTTI Victor
MONGOLIA
BATMUNKH Maral-Erdene
PANAMA
JURADO Christopher
ROMANIA
VAIDIAN Iastin-Ioan
RUSSIA
VLASOV Aleksandr
SERBIA
STOLIĆ Mihajlo
SUDAFRICA
MUNTON Byron
SVEZIA
SÖDERQVIST Jakob
THAILANDIA
POULARD Baptiste
UCRAINA
ANTONENKO Heorhii
UNGHERIA
VALTER Attila
UZBEKISTAN
JANKULOV Samandar
TEAM DEI RIFUGIATI
GANJKHANLOU Mohammad