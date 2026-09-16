Ciclismo

Mondiali ciclismo 2026: i convocati di tutte le nazionali. Belgio con due punte

Roberto Santangelo

Pubblicato

22 minuti fa

il

Lorenzo Finn / IPA Sport

Tutto pronto in Canada per la prova in linea della categoria uomini élite dei Mondiali 2026 di ciclismo: sarà una gara molto selettiva, con un percorso impegnativo che misurerà 273 km e che metterà a dura prova tutti i partecipanti che ambiscono alla maglia iridata.

Al momento sono 193 gli iscritti, su un massimo di 200 che possono essere al via dei Mondiali: l’Italia, con contingente massimo di 8 atleti, punta su Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Christian Scaroni e Matteo Trentin.

Tra le avversarie più accreditate della Nazionale italiana c’è sicuramente il Belgio, che potrà contare su due capitani del calibro di Remco Evenepoel e Wout van Aert, mentre i Paesi Bassi si affideranno a Mathieu van der Poel. Occhio alla Francia, con Paul Seixas che potrà stupire.

STARTLIST PROVA IN LINEA MONDIALI 2026

AUSTRALIA
HAIG Jack
HINDLEY Jai
MATTHEWS Michael
O’CONNOR Ben
STORER Michael
TUCKWELL Luke

BELGIO
BENOOT Tiesj
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
NYS Thibau
SEGAERT Alec
VAN AERT Wout
VAN GILS Maxim
VERMEERSCH Gianni

DANIMARCA
ASGREEN Kasper
BJERG Mikkel
CHARMIG Anthon
HONORÉ Mikkel Frølich
KRAGH ANDERSEN Søren
KRON Andreas
PEDERSEN Mads
VALGREN Michael

FRANCIA
ARMIRAIL Bruno
BAUDIN Alex
JEGAT Jordan
LABROSSE Jordan
PARET-PEINTRE Valentin
PRODHOMME Nicolas
SEIXAS Paul
SIVAKOV Pavel

GRAN BRETAGNA
DONOVAN Mark
ONLEY Oscar
PICKERING Finlay
PIDCOCK Tom
SHAW James
THORNLEY Callum
WRIGHT Fred
YATES Adam

ITALIA
BETTIOL Alberto
CATTANEO Mattia
CICCONE Giulio
FINN Lorenzo Mark
PELLIZZARI Giulio
PIGANZOLI Davide
SCARONI Christian
TRENTIN Matteo

PAESI BASSI
EENKHOORN Pascal
HOOLE Daan
HUISING Menno
LEMMEN Bart
MOLLEMA Bauke
PAASSCHENS Mathijs
VAN DER POEL Mathieu
VAN DIJKE Tim

SLOVENIA
FINKŠT Tilen
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIČ Matej
OMRZEL Jakob
ROGLIČ Primož
TRATNIK Jan

SPAGNA
ARRIETA Igor
AYUSO Juan
BELOKI Markel
CAMPRUBI Marcel
GARCIA PIERNA Raul
MAS Enric
ROMEO Ivan
VERONA Carlos

STATI UNITI
JORGENSON Matteo
MCNULTY Brandon
POWLESS Neilson
QUINN Sean
SHMIDT Artem
SIMMONS Quinn
VERMAERKE Kevin
WARBASSE Larry

AUSTRIA
GALL Felix
GROβSCHARTNER Felix
KONRAD Patrick

CANADA
CÔTÉ Pier-André
GEE-WEST Derek
HOULE Hugo
LEONARD Michael
WOODS Michael
ZUKOWSKI Nickolas

COLOMBIA
BUITRAGO Santiago
HIGUITA Sergio
QUINTANA Nairo
PAREDES Wilmar
RIVERA Brandon
TEJADA Harold

ECUADOR
CARAPAZ Richard
CEPEDA Jefferson Alexander
CEPEDA Jefferson Alveiro
NARVÁEZ Jhonatan

GERMANIA
BRENNER Marco
DENZ Nico
ENGELHARDT Florian
LIPOWITZ Florian
SCHACHMANN Maximilian
ZIMMERMANN Georg

IRLANDA
HEALY Ben
MEEHAN Jamie
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren

MESSICO
AGUIRRE Tomas
CADENA Edgar
CASTILLO Ulises
DEL TORO Isaac
ESCARCEGA José Antonio
FRAYRE Eder
GARCÍA Carlos

NORVEGIA
FOSS Tobias
JOHANNESSEN Tobias Halland
LEKNESSUND Andreas
NORDHAGEN Jørgen
SKAARSETH Anders
SVESTAD-BÅRDSENG Embret

NUOVA ZELANDA
BENNETT George
FISHER-BLACK Finn
KENCH Josh
OLIVER Ben
PITHIE Laurence
STRONG Corbin

PORTOGALLO
ALMEIDA João
ANTUNES Tiago
EULÁLIO Afonso
MORGADO António
OLIVEIRA Ivo
OLIVEIRA Nelson

SVIZZERA
BISSEGGER Stefan
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
HIRSCHI Marc
KÜNG Stefan
SCHMID Mauro

ERITREA
GHEBREIGZABHIER Amanuel
GIRMAY Biniam
KUDUS Merhawi
MULUBRHAN Henok
TESFATSION Natnael

KAZAKISTAN
KUZMIN Anton
MARUKHIN Daniil

CECHIA
NOVÁK Pavel
OTRUBA Jakub
VACEK Mathias

ESTONIA
MIHKELS Madis

LETTONIA
BELOHOVOSCIKS Kristian
LIEPINS Emils
PLUTO Martins
SKUJINS Toms

POLONIA
GAJDULEWICZ Mateusz
KACZMAREK Jakub
KWIATKOWSKI Michał
PĘKALA Piotr

SLOVACCHIA
SVRČEK Martin

URUGUAY
FAGÚNDEZ Eric Antonio
SILVA Guillermo Thomas

VENEZUELA
AULAR Orluis
PEÑUELA Francisco Joel

ALGERIA
MIMOUNI Oussama Abdellah

ARABIA SAUDITA
AL SHAIKMED Ali

BELIZE
CHAVARRIA Derrick

BERMUDA
HOPKINS Kaden
NARRAWAY Nicholas

BRASILE
AVANCINI Henrique da Silva

CILE
ROJAS Vicente

CINA
LI You

CIPRO
MILTIADIS Andreas

COSTA RICA
OSES CAMPOS Luis Daniel

DOMINICA
BARON Konath

GIAPPONE
HASHIKAWA Jo

GRECIA
ARVANITOU Nikiforos

GUATEMALA
RODAS OCHOA Manuel Oseas
VASQUEZ VASQUEZ Juan Mardoqueo

GUINEA BISSAU
GOMES Gil

HONDURAS
BACA Freddy Matute

LUSSEMBURGO
WALLENBORN Arno

MAURITIUS
MAYER Alexandre

MONACO
LANGELLOTTI Victor

MONGOLIA
BATMUNKH Maral-Erdene

PANAMA
JURADO Christopher

ROMANIA
VAIDIAN Iastin-Ioan

RUSSIA
VLASOV Aleksandr

SERBIA
STOLIĆ Mihajlo

SUDAFRICA
MUNTON Byron

SVEZIA
SÖDERQVIST Jakob

THAILANDIA
POULARD Baptiste

UCRAINA
ANTONENKO Heorhii

UNGHERIA
VALTER Attila

UZBEKISTAN
JANKULOV Samandar

TEAM DEI RIFUGIATI
GANJKHANLOU Mohammad

Argomenti correlati:
Exit mobile version