Mondiali ciclismo 2026: i convocati dell’Italia. C’è Lorenzo Finn con Pellizzari e Piganzoli. Ganna per la cronometro

Entra nel vivo il conto alla rovescia verso i Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre. A circa due settimane dall’inizio dell’evento, l’Italia ha annunciato una lista allargata di atleti individuati per far parte della spedizione azzurra impegnata in Canada per la rassegna iridata di fine stagione.

In campo maschile sono stati selezionati per la cronometro Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e soprattutto il due volte campione del mondo della specialità Filippo Ganna, che proverà ad inseguire una nuova medaglia nella prova individuale contro il tempo. Questo terzetto si cimenterà anche nel Team Relay insieme a Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.

I tecnici federali hanno reso nota inoltre una lista di 11 corridori in lizza per partecipare alla prova in linea degli elite (saranno otto gli azzurri in gara): Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni, Matteo Sobrero, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Lorenzo Mark Finn e Giulio Pellizzari, il quale dovrebbe ricoprire il ruolo di capitano.

Di seguito l’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia per i Mondiali di Montreal.

CRONOMETRO

Uomini Elite – domenica 20 settembre

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre (2 corridori)

Alessandro Cattani

Nicolas Milesi

Uomini Juniores – martedì 22 settembre (2 corridori)

Enrico Balliana

Patrick Pezzo Rosola

Andrea Tarallo

TEAM RELAY – martedì 22 settembre

Uomini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Donne

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Monica Trinca Colonel

PROVE IN LINEA

Uomini Juniores – giovedì 24 settembre (5 corridori)

Enrico Balliana

Alessandro Battistoni

Brandon Fedrizzi

Luca Gugnino

Nicola Padovan

Patrick Pezzo Rosola

Andrea Pierotto

Guido Viero

Marco Zoco

Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre (6 corridori)

Roberto Capello

Alessandro Cattani

Davide Frigo

Federico Lorello

Mattia Negrente

Mattia Proietti Gagliardoni

Enea Sambinello

Matteo Scalco

Simone Zanini

Nicolas Milesi

Uomini Elite – domenica 27 settembre (8 corridori)

Alberto Bettiol

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Lorenzo Mark Finn

Giulio Pellizzari

Davide Piganzoli

Cristian Scaroni

Matteo Sobrero

Matteo Trentin

Diego Ulissi