Ciclismo
Mondiali ciclismo 2026: i convocati dell’Italia. C’è Lorenzo Finn con Pellizzari e Piganzoli. Ganna per la cronometro
Entra nel vivo il conto alla rovescia verso i Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre. A circa due settimane dall’inizio dell’evento, l’Italia ha annunciato una lista allargata di atleti individuati per far parte della spedizione azzurra impegnata in Canada per la rassegna iridata di fine stagione.
In campo maschile sono stati selezionati per la cronometro Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e soprattutto il due volte campione del mondo della specialità Filippo Ganna, che proverà ad inseguire una nuova medaglia nella prova individuale contro il tempo. Questo terzetto si cimenterà anche nel Team Relay insieme a Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.
I tecnici federali hanno reso nota inoltre una lista di 11 corridori in lizza per partecipare alla prova in linea degli elite (saranno otto gli azzurri in gara): Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni, Matteo Sobrero, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Lorenzo Mark Finn e Giulio Pellizzari, il quale dovrebbe ricoprire il ruolo di capitano.
Di seguito l’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia per i Mondiali di Montreal.
CRONOMETRO
Uomini Elite – domenica 20 settembre
Mattia Cattaneo
Filippo Ganna
Matteo Sobrero
Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre (2 corridori)
Alessandro Cattani
Nicolas Milesi
Uomini Juniores – martedì 22 settembre (2 corridori)
Enrico Balliana
Patrick Pezzo Rosola
Andrea Tarallo
TEAM RELAY – martedì 22 settembre
Uomini
Mattia Cattaneo
Filippo Ganna
Matteo Sobrero
Donne
Vittoria Guazzini
Elisa Longo Borghini
Monica Trinca Colonel
PROVE IN LINEA
Uomini Juniores – giovedì 24 settembre (5 corridori)
Enrico Balliana
Alessandro Battistoni
Brandon Fedrizzi
Luca Gugnino
Nicola Padovan
Patrick Pezzo Rosola
Andrea Pierotto
Guido Viero
Marco Zoco
Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre (6 corridori)
Roberto Capello
Alessandro Cattani
Davide Frigo
Federico Lorello
Mattia Negrente
Mattia Proietti Gagliardoni
Enea Sambinello
Matteo Scalco
Simone Zanini
Nicolas Milesi
Uomini Elite – domenica 27 settembre (8 corridori)
Alberto Bettiol
Mattia Cattaneo
Giulio Ciccone
Lorenzo Mark Finn
Giulio Pellizzari
Davide Piganzoli
Cristian Scaroni
Matteo Sobrero
Matteo Trentin
Diego Ulissi