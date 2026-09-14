Calcio
Mondiali calcio femminile U20 2026: il tabellone dagli ottavi alla finale e il cammino dell’Italia
Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile: delle 24 squadre ai nastri di partenza ne sono rimaste in corsa 16. Le prime due classificate dei sei gironi e le quattro migliori terze si sono infatti qualificate per gli ottavi di finale.
L’Italia ha chiuso al primo posto il Gruppo D: le azzurrine negli ottavi di finale, in programma nella giornata di mercoledì 16 settembre, alle ore 18.30, scenderanno in campo contro la Cina, che ha chiuso al terzo posto nel Gruppo F.
In caso di successo, poi, l’Italia affronterà nei quarti di finale (sabato 19 alle 15.00) la vincente di Argentina-Corea del Sud, mentre nell’eventuale semifinale (mercoledì 23 alle 15.00) le azzurrine se la vedranno con la squadra che uscirà dallo spicchio del tabellone con Brasile-Stati Uniti e Spagna-Portogallo.
La finale per il terzo posto si giocherà sabato 26 alle 18.00, mentre la finalissima è in programma domenica 27, sempre alle 18.00: l’avversaria dell’Italia, in caso di approdo all’ultimo atto, uscirà dalla parte bassa del tabellone, con Giappone-Corea del Nord, Francia-Canada, Inghilterra-Nigeria e Polonia-Colombia.
TABELLONE MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE
Ottavi
Mercoledì 16 settembre
37 15.00 Argentina-Corea del Sud
38 15.00 Brasile-Stati Uniti
40 18.30 Italia-Cina
44 18.30 Spagna-Portogallo
Giovedì 17 settembre
42 15.00 Francia-Canada
43 15.00 Inghilterra-Nigeria
39 18.30 Corea del Nord-Giappone
41 18.30 Polonia-Colombia
Quarti di finale
Sabato 19 settembre
46 15.00 Vincente 37-Vincente 40
45 18.30 Vincente 38-Vincente 44
Domenica 20 settembre
48 15.00 Vincente 43-Vincente 41
47 18.30 Vincente 39-Vincente 42
Semifinali
Mercoledì 23 settembre
49 15.00 Vincente 46-Vincente 45
50 18.30 Vincente 47-Vincente 48
Finale 3° posto
Sabato 26 settembre
51 18.00 Perdente 49-Perdente 50
Finale
Domenica 27 settembre
52 18.00 Vincente 49-Vincente 50