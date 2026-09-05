Monaco: “Cobolli più tranquillo con la fidanzata all’angolo. Grande occasione per gli americani”

Gli US Open stanno volgendo al termine della prima settimana e continuano gli appuntamenti giorno per giorno con Tennismania, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotto da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Una giornata quella di ieri segnata dalle vittorie di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, ma anche dalle sconfitte di Mattia Bellucci e soprattutto Lorenzo Musetti, quest’ultimo condizionato da un malessere.

Proprio sulle difficoltà fisiche incontrate dai giocatori si è soffermato Monaco: “Purtroppo c’è questo caldo, questa grande umidità ed inoltre giochi sul cemento. Ad un certo punto improvvisamente ti svuoti, nonostante tu abbia fatto tutto giusto e ti sei idratato. Io sono molto sollevato dal sapere che alla fine per Musetti sia stato un malore, perché almeno non è stato un problema muscolare. Musetti ci ha comunque provato a tirare forte anche da fermo, ma ha comunque trovato un avversario che ha risposto colpo su colpo”.

Monaco molto critico con Darderi, anche se ne riconosce dei meriti: “Quando ha preso il break a zero dopo il primo game e ho visto che ha preso in mano due racchette e le portava al box, dico la verità, ho cambiato canale. Da quel momento l’ho seguita solo testuale. Alla fine ci sono stati una serie di disastri e colpi vincenti. Quindi sicuramente è stata una partita dall’andamento pazzo. Nel suo disordine comunque Darderi è stato bravo, rimane attaccato al match, ci mette atletismo, coraggio, ma alla fine ha portato a casa la partita. Alla fine cominciano ad essere tante le situazioni sul cemento che lui riesce a vincere. Non sarei troppo tranquillo sul prossimo turno con Sweeny, ma è giusto farlo partire favorito”.

Il giornalista di Eurosport si sofferma poi su Cobolli e sulla buona prestazione offerta al secondo turno: “Cobolli mi è piaciuto, anche perchè per oltre due set Schoolkate è stato un giocatore di livello, con tanti colpi vincenti e che ha giocato bene. Ad un certo punto con il passare dei game il suo dritto, che è abbastanza costruito, è imploso. Devo dire che Cobolli, quando ci sono il fratello e la sua fidanzata nell’angolo, è molto più tranquillo e meno arrabbiato verso l’angolo. Riesce così a stare più tranquillo ed ordinato anche nel modo di giocare. C’è ancora un po’ di fretta, ma mi sembra una versione di Cobolli più ordinata e meno discontinua. Con Blockx sale il livello della partita, ma non deve temerlo. Purtroppo la zona di tabellone di Cobolli è ancora piena di teste di serie e potrebbero venire fuori un ottavo ed un quarto decisamente competitivo”.

Monaco fa anche un’analisi generale del tabellone maschile: “Ci sono ben sette americani al terzo turno, a riprova che hanno una grande occasione per raccogliere tanto. Ci sono tre francesi, ci sono due cechi, ci sono due argentini, ovviamente i due italiani, i due russi, i due spagnoli e alla fine anche due belgi. Ci sono parecchie coppie dunque in questo torneo“.