Monaco: “Alcaraz all’80% vince gli US Open in carrozza. Paolini tiri una riga e faccia chiarezza nel suo team”

Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini, la rinascita di Stefanos Tsitsipas e la crescita del tennis statunitense. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato numerosi temi nell’ultima puntata di TennisMania, il format di approfondimento sul tennis in onda sul canale YouTube di OA Sport, offrendo una lettura particolarmente articolata dello US Open.

Partendo da Alcaraz, Monaco ha analizzato la prestazione dello spagnolo contro il cinese Wu Yibing, evidenziando una certa difficoltà nel trovare ritmo e continuità. “Alcaraz l’ho visto annoiato. Secondo me non era così ispirato, perché il cinese tirava tutto, non gli ha mai dato la possibilità di giocare a tennis come piace lui. E’ quello che in parte gli succede contro Sinner, che è molto più continuo dell’asiatico ovviamente“, ha sottolineato Monaco.

“Ha sbagliato tanto, l’unica cosa in cui è un po’ migliorato è il servizio. Per Wu è stata un’occasione mancata per allungare la partita quantomeno. Carlitos era in gestione perché l’altro faceva disastri quando c’era da concretizzare. Dopo l’adrenalina dei primi due turni, era meno tonico, ma l’ha vinta in tre set. Ora si inizia a fare sul serio e ci saranno dei potenziali avversari. Da un lato questo lo può aiutare ad alzare il livello d’attenzione. Secondo me se rimane all’80%, va a vincere in carrozza. Vedremo poi i rivali, magari Medvedev…Michelsen ha una condizione che fa paura. Shelton penso che batterà Tsitsipas, Paul ha alti e bassi e le caratteristiche di gioco possono mettere in difficoltà Alcaraz, ma vediamo. Quella con l’americano rischia di essere una partita tra due giocatori che fanno un tennis simile, ma in cui lo spagnolo fa tutto meglio. Però, Alcaraz è sempre un giocatore che rientra da mesi…”, la puntualizzazione.

Il discorso si è poi spostato su Jasmine Paolini, eliminata dopo una partita contro la rumena Sorana Cirstea nella quale, secondo Monaco, sono emerse soprattutto difficoltà sul piano mentale e fisico. “La lucidità non è la miglior dote di Paolini, lei ha detto di non sentirsi pronta sulle gambe. Anche nei momenti favorevoli, alla prima difficoltà si è arenata mentalmente. Jasmine vive da sempre sull’Ottovolante, ora i bassi sono maggiori degli alti, per via di una condizione fisica non eccellente. Fare terzo turno con quella forma va anche bene, però bastava un po’ più di continuità per andare avanti. Prendiamo questo risultato come una buona ripartenza, però Jasmine deve tirare una bella riga e mettere ordine nel suo team, sperando di essere in salute“.

Monaco ha poi commentato la sorprendente prestazione di Alex Michelsen, protagonista di una crescita che, secondo il commentatore di Eurosport, merita di essere seguita con grande attenzione. “Il livello messo insieme da Michelsen dimostra che questo giocatore è da osservare con attenzione. Io da mesi dico che il trend degli americani potrebbe portare a vincere uno Slam, non so se lo vinceranno, però…“.

Tra gli altri argomenti affrontati c’è stata anche la vittoria di Tsitsipas su Lehecka. Monaco si è detto sorpreso dalla rinascita del greco, pur lasciando aperta una domanda sulla prestazione del ceco: “Contento e sorpreso della rinascita di Tsitsipas. Però un Lehecka che subisce 6-1, come è possibile? Mi chiedo se non ci sia una compartecipazione del ceco“.

Infine, Monaco si è anche espresso sull’indagine conoscitiva che l’ITIA avrebbe aperto nei confronti di alcuni giocatori e giocatrici — tra cui Serena Williams, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Taylor Fritz e Matteo Berrettini — dopo la loro partecipazione a un evento organizzato da uno sponsor legato al mondo delle scommesse.

In particolare, i tennisti si sarebbero prestati a delle fotografie con alle spalle il tabellone pubblicitario di DraftKings, società di betting: “A volte certi manager non consigliano tanto bene questi che sono dei ragazzi, perché se penso a quello che ha detto Matteo (Berrettini, ndr) della vicenda della scommesse che l’ha toccato personalmente e ora arriva questa cosa…Bisogna fare più attenzione e forse in questo caso i coinvolti hanno un po’ peccato di ingenuità“, le sue parole.