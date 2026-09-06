Mohamed Soudassi torna da eroe della 4×400 e stampa un bel tempo sul giro di pista

Mohamed Soudassi ha fatto il proprio ritorno in pista dopo aver contribuito al trionfo della 4×400 agli Europei di Birmingham. Uno dei quattro eroi della mitica staffetta del miglio, capace di battere la Gran Bretagna di fronte al proprio pubblico, ha deciso di rimettersi in gioco a Cuneo, correndo i 400 metri in 45.46 e siglando il secondo tempo della propria carriera, non lontano dal personale di 45.10 siglato ai Campionati Italiani U23 nel mese di luglio.

Il riscontro del giovane siciliano è il più rilevante proveniente dal Memorial Duilio Del Prete, evidenziando anche le vittorie di Daisy Osakue (60.18 metri nel lancio del disco) e Gloria Hooper (11.49 con 1,3 m/s di vento a favore sui 100 metri). L’altro meeting di interesse nazionale in questa domenica di fine stagione era il Trofeo Sandro e Gabre Calvesi a Brescia, dove Alexandra Almici si è resa protagonista di un progresso di oltre un secondo sugli 800 metri, imponendosi in 2:01.05.

Sempre nella località lombarda, si segnala il risultato di Samuele Baldi nel salto in lungo: 7.71 metri con 0,2 m/s di vento contrario per il classe 2003, che ha eguagliato il personale all’aperto. Sfruttiamo questo contesto per riportare il 10.39 con vento nullo corso da Filippo Randazzo sui 100 metri a Rieti nella giornata di sabato.