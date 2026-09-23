Mischa Zverev polemico: “Se Sinner e Alcaraz sono infortunati, non sono forti come mio fratello”

La stagione 2026 ha cambiato il peso di Alexander Zverev nel tennis mondiale. Il tedesco ha conquistato Roland Garros e US Open, raggiungendo anche la finale di Wimbledon: tre grandi risultati che hanno trasformato quello che era stato a lungo il principale rimpianto della sua carriera, la mancata vittoria in uno Slam.

Proprio sui due Major, però, è nato un dibattito. A Parigi non c’era Carlos Alcaraz, mentre a New York è mancato Jannik Sinner, entrambi costretti al forfait per problemi fisici. Circostanze che hanno alimentato le discussioni sul reale valore dei trionfi di Zverev e sul suo rendimento nei confronti diretti con i due principali protagonisti del circuito.

A respingere questa lettura è stato il fratello Mischa Zverev, ex numero 25 del mondo e oggi membro dello staff di Sascha. In un’intervista a Sport1, ha contestato apertamente l’idea che le assenze dei rivali possano ridimensionare quanto ottenuto dal fratello.

“Perché loro non c’erano? Perché erano infortunati. Perché ci si infortuna? Perché, in qualche modo, non si è abbastanza forti oppure perché si è esagerato. Perché non ci si è riposati quando era necessario. In questo senso bisogna dire: guardate, Sascha è più grande di questi giocatori, ma lui c’è, è presente ed è in forma. Non è assolutamente la situazione come qualcosa che si possa sminuire“, ha spiegato.

“Alcuni dicevano che non sarebbe mai più tornato quello di prima. Invece è tornato e ha giocato al suo livello“, ha ricordato Mischa. Quattro anni dal bruttissimo infortunio del Roland Garros contro Rafa Nadal, i risultati raccontano una storia molto diversa.

La polemica, tuttavia, resta legata anche al confronto diretto con Sinner e Alcaraz. Nel 2026 Zverev non ha ancora trovato una vittoria contro i due nei match disputati contro di loro. È questo uno degli elementi che alimenta il dibattito sul suo definitivo ingresso nell’élite del tennis contemporaneo.

Mischa ha inoltre replicato alle critiche rivolte al fratello durante gli US Open per il lungo rituale precedente al servizio. Una polemica che, secondo lui, finisce per spostare l’attenzione dal risultato ottenuto.

“È come vincere uno Slam e poi sentire qualcuno lamentarsi del colore dei tuoi calzini“, ha dichiarato. Ma il tema centrale resta quello dei confronti diretti con Sinner e Alcaraz: dopo aver dimostrato di poter vincere i grandi tornei, il tedesco dovrà continuare a misurarsi con i due avversari che hanno segnato il tennis degli ultimi anni.