Milan e Juventus vincono in Serie A e avvicinano la vetta, il Como manca l’aggancio alle capolista

La Serie A si ferma per lasciare spazio alla Nazionale con tre squadre al comando della classifica generale, appaiate a quota tredici punti: Inter, Roma e Lazio. Il terzetto poteva essere agganciato dal Como, che ha invece perso sul campo del Frosinone con un secco 2-0 firmato da Calo e Kvernadze nel primo tempo. I laziali si sono così portati al sesto posto a -3 dalla vetta, raggiungendo proprio il Como e la Juventus, che ha battuto l’Atalanta per 2-0 in casa con le reti di Conceiçao al 28′ e Bremer al 77′.

Il Milan è tornato al successo dopo due pareggi consecutivi, travolgendo il Lecce con un secco 3-0 a San Siro: le stoccate di Pulisic, Rabiot e Moreira hanno permesso ai rossoneri di portarsi a due lunghezze di distacco dalla vetta. Il Napoli continua ad arrancare: 1-1 contro la Fiorentina (partenopei in vantaggio al 23′ con Gilmour, poi recuperati da Jimenez al 51′) e nono posto in graduatoria, ormai a -6 dalle capolista. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1 nell’altra partita che ha animato la quinta giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A OGGI

Fiorentina-Napoli 1-1

Frosinone-Como 2-0

Parma-Genoa 2-1

Juventus-Atalanta 2-0

Milan-Lecce 3-0