Michael Matthews: “Un argento che vale una vittoria dopo tutto quello che mi è successo”

Michael Matthews ha conquistato la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di ciclismo, competizione appena conclusa in Canada. Una prova oltremodo consistente per l’oceanico, il quale ha ceduto il passo solo allo statunitense Brandon McNulty al termine del percorso di 273.7 km con partenza da Brossard ed arrivo in quel di Montreal.

Nello specifico l’australiano ha raccolto un gap di 13 secondi rispetto all’americano, regolando il volata Mathieu Van Der Poel, il quale ha ottenuto la medaglia di bronzo. Visibilmente soddisfatto e soprattuto emozionante, Matthews ha commentato quanto fatto in zona mista:

“Non è soltanto la soddisfazione della corsa di oggi – ha detto Matthews – voglio pensare a quello che ho passato negli ultimi due anni con quell’embolia polmonare che sembrava la fine della mia carriera; poi c’è stata la frattura di entrambe le braccia, ora sono secondo al Mondiale, sono senza parole. Ho detto stamattina a mia moglie che avrei fatto il massimo per essere orgoglioso della mia corsa promettendole di dare tutto quello che avevo. Al traguardo mi sono messo le mani nei capelli, incredulo per quello che era appena successo. Grazie alla mia famiglia e al mio team per aver creduto in me anche nei momenti più duri. Devo tutto a mia moglie, è stata fantastica durante il periodo in cui mi sono infortunato e non riuscivo a muovermi. Era con me in ogni secondo della giornata, mi ha motivato e mi ha detto che sarebbero arrivati grandi cose. Oggi era in piedi a sostenermi, non so come ringraziarla. Lei lo sa, questa medaglia è sua quanto mia”.

Il ciclista ha infine chiosato: “Probabilmente era l’ultima chance per diventare Campione del Mondo, ho sentimenti contrastanti, ma allo stesso tempo devo essere orgoglioso di come mi sono ripreso. Molti dicevano che questo percorso era fuori dalla mia portata, ho invece dimostrato a tutti di essere ancora tra i migliori, anche dopo tutto quello che mi è successo, mi sembra una vittoria. Ovviamente tra un paio di giorni penserò a quanto fossi vicino a vincere e avrò una sensazione diversa, ma per adesso è tutto fantastico, primo o secondo non fa differenza”.