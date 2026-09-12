Memorial Pantani 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari per l’acuto sulle strade del Pirata

La rassegna iridata è ormai sempre più vicina e ogni occasione è utile per rifinire la condizione e testare la gamba in vista della corsa che può valere un’annata. In un sabato che propone diversi appuntamenti di sicuro fascino, si colloca anche il Memorial Pantani. Gli appassionati avranno solamente l’imbarazzo della scelta per lo spettacolo di cui poter godere.

LA DIRETTA LIVE DEL MEMORIAL PANTANI DALLE 13.30

La tradizionale corsa in linea, omaggio alla memoria dell’indimenticato campione romagnolo, è giunta alla ventitreesima edizione. I ciclisti partono da Riccione alle 12:00 e arrivano a Cesenatico intorno alle 16:30 dopo aver completato un impegnativo percorso di 192,5 chilometri.

PERCORSO

Nelle fasi iniziali di gara sono in programma la scalata del Passo delle Siepi, prima categoria di 4,2 chilometri al 5% di pendenza media, e l’ascesa di Gorolo, prima categoria di 4,2 chilometri al 6,1%. La corsa, dopo aver attraversato Sogliano al Rubicone, entrerà nella sua parte culminante con il circuito di Longiano-Roncofreddo, che sarà ripetuto per tre volte. Le difficoltà da affrontare saranno il muro di Via Felloniche, 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media, con i primi 500 metri al 14%, le salite di San Lorenzo in Scanno, seconda categoria di 1,7 chilometri al 7,9% e il Bivio di Roncofreddo, asperità di 2,7 chilometri al 6,3%. A poco più di quaranta chilometri dalla fine inizia la lunga marcia verso Cesenatico. I ciclisti, dopo aver superato la linea del traguardo, completeranno le loro fatiche con i quattro giri del circuito cittadino da cinque chilometri.

FAVORITI

Giulio Pellizzari, dopo il trionfo colto nel Giro di Toscana mercoledì, proverà a lasciare nuovamente il segno per proseguire nel migliore dei modi l’avvicinamento alla rassegna iridata. In casa Italia occhi puntati anche su Christian Scaroni della XDS Astana Team, terzo mercoledì a Pontedera e quarto il giorno dopo nella Coppa Sabatini, e su Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. Tra i rivali più temibili figurano il duo spagnolo della Cofidis Alex Aranburu-Ion Izagirre, il transalpino Lenny Martinez della Bahrain-Victorious, i connazionali Romain Grégoire della Groupama – FDJ United e Dorian Godon della Netcompany Ineos, l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team, vincitore dello scorso anno. Attenzione anche alla UAE Team Emirates-XRG che può contare su pedine di assoluto valore come lo svizzero Jan Christen e il francese Benoit Cosnefroy, vincitore della Coppa Sabatini.

PROGRAMMA MEMORIAL PANTANI 2026

Sabato 12 settembre

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 16.30 circa

DOVE VEDERE IL MEMORIAL PANTANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita RaiSport HD dalle 17:00

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 dalle 15:00; Discovery Plus e HBO Max dalle 15:30

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13:30