Memorial Marco Pantani 2026: ultimi appuntamenti prima del Canada in terra italiana

Il Memorial Marco Pantani 2026 torna in scena sabato 12 settembre con la 23ª edizione della corsa dedicata al Pirata, appuntamento ormai tradizionale del calendario italiano di fine stagione. La gara, organizzata dal GS Emilia, partirà da Riccione e arriverà a Cesenatico, proprio nei luoghi simbolo della carriera e della vita di Pantani. Saranno 192,5 i chilometri da percorrere e il vincitore raccoglierà il testimone di Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), trionfatore nell’edizione dello scorso anno.

Il percorso presenta una prima parte molto articolata, con le ascese di Monte e Passo delle Siepi, quest’ultima lunga 4,2 chilometri al 5%, prima del passaggio sul Gorolo, 4,2 chilometri al 6,1%. Il cuore della corsa arriverà però nel circuito di Longiano e Roncofreddo, dove i corridori affronteranno più volte il San Lorenzo in Scanno, 1,7 chilometri al 7,9%, e il Bivio Roncofreddo, 2,7 chilometri al 6,3%. Soprattutto il primo presenta pendenze capaci di creare selezione. Dopo l’ultimo passaggio sulle colline, al chilometro 152, resteranno circa 40 chilometri verso Cesenatico, prevalentemente favorevoli e quindi molto importanti per eventuali inseguitori.

La startlist è ancora incompleta e diversi dei corridori più importanti non saranno al via perché impegnati in Canada, dove si stanno disputando gli appuntamenti di avvicinamento ai Mondiali. Tra gli uomini già annunciati, i principali riferimenti sono Alex Aranburu (Cofidis) e Simone Velasco (XDS Astana Team), due corridori che potrebbero essere particolarmente pericolosi qualora la selezione non fosse sufficiente a evitare uno sprint ristretto.

Ma saranno in molti a voler anticipare: attenzione soprattutto a Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Christian Scaroni (XDS Astana Team), che hanno entrambi caratteristiche per provare a fare la differenza sulle salite romagnole.