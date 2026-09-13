Melissa Jefferson-Wooden da annuario: terza donna della storia sui 200! Il record del mondo ha vacillato

Melissa Jefferson-Wooden ha fatto tremare il record del mondo dei 200 metri, correndo in uno straripante 21.47 con addirittura 0,6 m/s di vento contrario sulla pista di Budapest, dove si sono conclusi gli Ultimate Championship, il ribattezzato Mondiale dei Mondiali organizzato da World Athletics. Dopo aver trionfato sui 100 metri nella serata di ieri in super 10.61, la fuoriclasse statunitense ha dominato anche sul mezzo giro di pista: prima metà di gara ai limiti dell’alieno (passaggio in 11.03, in curva e con 0.169 di reazione!) e poi fenomenale rettilineo conclusivo per diventare la terza donna della storia.

Dopo la doppietta agli ultimi Mondiali, la 25enne di Georgetown è ormai entrata in una nuova dimensione e sempre essere la donna candidata a battere gli storici e annosi primati dell’iconica Florence Griffith-Joyner, che nel 1988 volò sui 100 metri in 10.49 e sulla doppia distanza in 21.34. Melissa Jefferson-Wooden ha migliorato di ben 21 centesimi il personale valso il titolo iridato dodici mesi fa e si è messa alle spalle della sua connazionale e della giamaicana Shericka Jackson (21.41 tre anni fa). Quello odierno è il quarto crono all-time, visto che davanti c’è anche un 21.45 di Jackson.

E se stasera la brezza fosse stata favorevole staremmo probabilmente parlando di qualcosa di sensazionale. Bisognerà riprovarci nella prossima stagione, sperando che Eolo sia più magnanimo e conceda qualcosa a questa fuoriclasse, abituata a correre controvento troppo spesso. Podio tutto a stelle e strisce, ma Gabby Thomas (21.77) e Kayla White (21.93) sono finite agli angoli, distaccatissime dalla velocista più forte del pianeta. A seguire la britannica Amy Hunt (22.10 per la Campionessa d’Europa) e la giamaicana Ashanti Moore (22.34).