Medagliere Mondiali ciclismo 2026: la Svizzera si porta al comando

I Mondiali 2026 di ciclismo su strada si disputano a Montreal (Canada) dal 20 al 27 settembre. Sarà la località del Québec a ospitare la rassegna iridata, che ci terrà compagnia per una settimana completa e che metterà in palio ben tredici titoli, conducendoci verso la conclusione della lunga stagione agonistica sui pedali.

Ad aprire le danze saranno le cronometro: domenica 20 settembre saranno gli elite a fare alzare il sipario, lunedì 21 settembre toccherà agli Under 23, poi martedì spazio agli juniores e alla staffetta mista. Dopo una giornata di riposo, si riprenderà con le prove in linea: giovedì 24 settembre si sfideranno le Under 23 donne e gli juniores uomini, venerdì 25 si invertiranno le parti, poi sabato 26 settembre sarà il momento delle elite e domenica 27 settembre la grande conclusione con i professionisti.

Si preannuncia una manifestazione particolarmente avvincente e appassionante, l’Italia cercherà di distinguersi in un contesto altamente competitivo e su un tracciato di non semplice lettura, caratterizzato da alcune difficoltà altimetriche che metteranno in difficoltà gli atleti. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada.

MEDAGLIERE MONDIALI CICLISMO 2026