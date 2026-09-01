Giochi del Mediterraneo

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026: ori a raffica per la Grecia, che stacca la Francia per il terzo posto

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Benedetta Pilato / IPA Sport

Con la Cerimonia d’apertura è stata ufficialmente inaugurata a Taranto, in Puglia, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: nonostante le gare siano iniziate già giovedì 20, le medaglie verranno distribuite tutti i giorni a partire da sabato 22 agosto.

Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “Embrace the Future“, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione.

L’Italia insegue i record di ori e di podi ai Giochi del Mediterraneo! Le carte delle ultime tre giornate

Saranno 26 le Nazioni in gara, per un totale di 3854 atleti al via, con 2207 uomini e 1647 donne che si sfideranno per titoli e medaglie in 28 sport. L’Italia, padrona di casa dell’evento, schiererà 497 atleti (259 uomini e 238 donne), che rappresenteranno il Bel Paese in tutte le discipline in calendario.

MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

P. Paese O A B T.
1. Italia 58 58 49 165
2. Turchia 36 20 27 83
3. Grecia 21 19 14 54
4. Francia 18 14 35 67
5. Spagna 13 28 27 68
6. Egitto 13 13 13 39
7. Portogallo 11 7 9 27
8. Marocco 8 5 12 25
9. Croazia 6 15 12 33
10. Serbia 5 9 16 30
11. Cipro 5 5 3 13
12. Algeria 4 6 13 23
13. Slovenia 3 2 11 16
14. Tunisia 2 5 10 17
15. San Marino 2 0 2 4
16. Kosovo 1 1 4 6
17. Albania 1 1 1 3
18. Bosnia Erzegovina 1 0 4 5
19. Montenegro 1 0 2 3
20. Libano 1 0 0 1
21. Macedonia del Nord 0 2 3 5
22. Siria 0 0 3 3
23. Andorra 0 0 1 1
# Totale 210 210 271 691

 

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