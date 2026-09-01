Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026: ori a raffica per la Grecia, che stacca la Francia per il terzo posto

Con la Cerimonia d’apertura è stata ufficialmente inaugurata a Taranto, in Puglia, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: nonostante le gare siano iniziate già giovedì 20, le medaglie verranno distribuite tutti i giorni a partire da sabato 22 agosto.

Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “Embrace the Future“, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione.

Saranno 26 le Nazioni in gara, per un totale di 3854 atleti al via, con 2207 uomini e 1647 donne che si sfideranno per titoli e medaglie in 28 sport. L’Italia, padrona di casa dell’evento, schiererà 497 atleti (259 uomini e 238 donne), che rappresenteranno il Bel Paese in tutte le discipline in calendario.

MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026