Giochi del Mediterraneo
Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026: ori a raffica per la Grecia, che stacca la Francia per il terzo posto
Con la Cerimonia d’apertura è stata ufficialmente inaugurata a Taranto, in Puglia, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: nonostante le gare siano iniziate già giovedì 20, le medaglie verranno distribuite tutti i giorni a partire da sabato 22 agosto.
Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “Embrace the Future“, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione.
L’Italia insegue i record di ori e di podi ai Giochi del Mediterraneo! Le carte delle ultime tre giornate
Saranno 26 le Nazioni in gara, per un totale di 3854 atleti al via, con 2207 uomini e 1647 donne che si sfideranno per titoli e medaglie in 28 sport. L’Italia, padrona di casa dell’evento, schiererà 497 atleti (259 uomini e 238 donne), che rappresenteranno il Bel Paese in tutte le discipline in calendario.
MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
|P.
|Paese
|O
|A
|B
|T.
|1.
|Italia
|58
|58
|49
|165
|2.
|Turchia
|36
|20
|27
|83
|3.
|Grecia
|21
|19
|14
|54
|4.
|Francia
|18
|14
|35
|67
|5.
|Spagna
|13
|28
|27
|68
|6.
|Egitto
|13
|13
|13
|39
|7.
|Portogallo
|11
|7
|9
|27
|8.
|Marocco
|8
|5
|12
|25
|9.
|Croazia
|6
|15
|12
|33
|10.
|Serbia
|5
|9
|16
|30
|11.
|Cipro
|5
|5
|3
|13
|12.
|Algeria
|4
|6
|13
|23
|13.
|Slovenia
|3
|2
|11
|16
|14.
|Tunisia
|2
|5
|10
|17
|15.
|San Marino
|2
|0
|2
|4
|16.
|Kosovo
|1
|1
|4
|6
|17.
|Albania
|1
|1
|1
|3
|18.
|Bosnia Erzegovina
|1
|0
|4
|5
|19.
|Montenegro
|1
|0
|2
|3
|20.
|Libano
|1
|0
|0
|1
|21.
|Macedonia del Nord
|0
|2
|3
|5
|22.
|Siria
|0
|0
|3
|3
|23.
|Andorra
|0
|0
|1
|1
|#
|Totale
|210
|210
|271
|691