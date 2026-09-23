Max Verstappen verso le gare endurance del 2027: “Nürburgring e Spa probabili, Le Mans per ora no”

Max Verstappen, coinvolto quest’oggi nel media day di Baku alla vigilia della tre giorni del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026, ha parlato per la prima volta di quella che potrebbe essere la sua programmazione per quanto riguarda le gare endurance del 2027 dopo aver scoperto finalmente il calendario della prossima stagione di Formula Uno.

Il pilota neerlandese della Red Bull, che ha fatto il suo debutto assoluto quest’anno nell’Inferno Verde, potrebbe partecipare potenzialmente a tutte e tre le 24 Ore più prestigiose che si disputano in Europa (non ci sono concomitanze con GP di F1 in quelle date). Verstappen gareggerebbe al Nürburgring e a Spa-Francorchamps con la sua squadra GT3 supportata da Mercedes-AMG Motorsport impegnata nel GT World Challenge Europe, mentre sarebbe più complicata la procedura per iscriversi a Le Mans.

“Probabilmente correrò al Nürburgring e a Spa mentre a Le Mans no, per ora non è nei miei piani. Avevo già detto a tempo debito che dopo aver gareggiato al Nordschleife avrei voluto tornarci, quindi se avrò la possibilità di prepararmi bene e se tutto andrà per il verso giusto ci sarò“, ha dichiarato il 28enne nativo di Hasselt verso la prossima stagione.

“So che non ci sono concomitanze di date, ma devo comunque vedere se si adatta al mio programma. E anche Spa è diventata un’opzione allettante, quindi valuterò tutto per bene“, ha aggiunto Verstappen (fonte: Motorsport.com).