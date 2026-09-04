Max Verstappen non si scoraggia: “Col tempo tutto si sistemerà, oggi non trovavo equilibrio in curva”

Si è concluso poche ore fa il venerdì del Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Monza, sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, con Charles Leclerc e George Russell che si sono aggiudicati le prime posizioni. Più indietro invece la McLaren, non apparsa sufficientemente veloce sul tracciato italiano.

Ferrari sembra quindi essere una seria contendente per il weekend di casa, con i nuovi aggiornamenti che hanno, almeno in questo venerdì, dato i loro frutti. Non pervenuta invece la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese, sostituito nelle FP1 da Ayumu Isawa, ha avuto non pochi problemi con la sua monoposto, chiudendo la sessione in nona posizione, a 818 millesimi dalla migliore prestazione.

Il quattro volte campione però non è sembrato scoraggiato: queste le sue parole a F1maximaal.nl: “È stato difficile trovare il giusto equilibrio in curva. Il distacco è ancora grande. Ovviamente, spero che riusciremo a ridurlo un po’ su un giro e che potremo essere ancora più vicini in gara. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare per ottenere un tempo sul giro più veloce domani”.

Su quanto può migliorare a Monza ha concluso: “È ancora difficile da stabilire al momento. Lavoreremo sul bilanciamento e poi, col tempo, tutto si sistemerà meglio”.