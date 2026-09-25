Max Verstappen: “Il motore non funzionava, ho mandato il team a quel paese: ne ho abbastanza”

Le qualifiche del GP di Azerbaijan non si sono rivelate positive come ci si poteva aspettare alla vigilia per Max Verstappen, che ha guidato una Red Bull con nuovi aggiornamenti sul circuito di Baku. Il quattro volte Campione del Mondo si è dovuto accontentare dell’ottava posizione e scatterà così in quarta fila nella gara che andrà in scena sabato 26 settembre, mentre il suo compagno di squadra Isack Hadjar ha beneficiato della quarta piazza.

Max Verstappen ha espresso la propria amarezza al termine della sessione: “Durante tutte le qualifiche il motore non ha funzionato. Abbiamo apportato una regolazione alla vettura che però non ha dato risultati del tutto positivi. Rispetto a Isack ero mezzo secondo più lento sui rettilinei“.

L’olandese non si è nascosto: “In Q3 all’improvviso la batteria non si ricarica. Mi dicono di spingere con metà batteria, e io rispondo: “Sì, andate a fanc*lo”. Ne avevo davvero abbastanza. Ti prepari bene per tutto il weekend, la macchina funziona, e poi tutto va a rotoli nelle qualifiche. e gomme si sono raffreddate troppo dopo il giro che ho dovuto interrompere per colpa della batteria. Non ho potuto spingere e quindi non sono riuscito a portarle alla temperatura giusta. Anche nell’ultimo giro non avevo abbastanza grip, oltre ai soliti problemi del motore e del freno motore. Qualcosa non va per niente bene“.