Max Verstappen: “Un ottimo risultato, anche se non riesco ad attaccare le curve come voglio”

Max Verstappen è comunque soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Un risultato non clamoroso per lui, ma che conferma come la macchina sia in un buon momento.

Sul nuovissimo tracciato denominato “Madring” il pilota quattro volte campione del mondo ha provato il colpaccio ma ha mancato la migliore prestazione per poco più di un decimo, confermando però di essere pronto a lottare per vittoria e podio domani. La sensazione è che domani ci sarà da divertirsi con enorme equilibrio.

La pole position è andata ad uno straordinario Lando Norris in 1:31.824 con soli 11 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli e 140 proprio su Max Verstappen. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 189 millesimi, mentre in quinta troviamo Charles Leclerc a 195. Sesto un deluso George Russell a 325 millesimi, settimo Oscar Piastri a 470, ottavo Liam Lawson a 492, nono Franco Colapinto a 1.079 mentre completa la top10 Arvid Lindblad a 1.217.

Al termine delle qualifiche il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da David Coulthard: “Senza dubbio si tratta di un’ottima qualifica per noi. Il terzo posto penso sia un risultato importante perché la macchina non poteva fare di più. Penso che la vettura si comporti in maniera abbastanza buona su questo tracciato, anche se mi manca attaccare le curve ed i cordoli come voglio io. Ad ogni modo mi tengo stretto questa seconda fila e domani vedremo quello che potremo fare su una pista nella quale i sorpassi non saranno molti”.