Max Verstappen: “Un buon podio. Oggi contro la velocità delle Mercedes non potevo nulla”

Max Verstappen è comunque soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota quattro volte campione del mondo ce l’ha messa tutta ma non ha potuto nulla contro lo strapotere del due Mercedes. Ad ogni modo un podio importante per l’olandese.

La vittoria è andata ad uno stratosferico Kimi Antonelli che ha preceduto George Russell per 3.8 secondi, mentre completa il podio Max Verstappen a 14.7. Quarta posizione per Lando Norris a 19.0, quinta per Oscar Piastri a 19.1, mentre in sesta troviamo Lewis Hamilton a 24.6. Settimo Pierre Gasly a 27.3, ottavo Arvid Lindblad a 45.1, nono Franco Colapinto a 47.3, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda a 58.1.

Al termine della gara sulla pista brianzola il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da David Coulthard: “Senza dubbio ho vissuto diverse battaglie in questa gara. Non so da fuori ma noi da dentro posso assicurarvi che abbiamo faticato tanto soprattutto a livello di energia tra curva 2 e curva 4”.

“A livello di velocità – prosegue – non ne avevamo per contrastare le Mercedes. Loro erano troppo veloci e io ho provato in ogni modo a rimane nell’overtake mode. Nel finale ho sofferto tanto nella Prima Variante, soprattutto in uscita, per colpa delle gomme che si stavano aprendo. Ho commesso alcuni errori e sono stato ripreso dalle McLaren. Nel complesso sono riuscito a tenerle dietro per un podio importante”.