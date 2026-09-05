Max Verstappen: “C’era qualcosa che non andava nella macchina, non so se possiamo risolvere il problema”

Si è conclusa con un mediocre sesto posto la qualifica di Max Verstappen del Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Monza, il vincitore della passata edizione non è riuscito a spingersi oltre la terza fila, complice anche l’assenza di scia ed una monoposto non bilanciata come quella delle FP3.

La strategia della Red Bull era chiara: sfruttare Liam Lawson (ultimo in griglia domani) per raggiungere la migliore posizione possibile. Il neozelandese però non ha superato il taglio, lasciando Verstappen senza scia nel Q3. Il quattro volte campione del mondo ha così fatto il massimo, chiudendo il suo giro a 284 millesimi dalla vetta, prestazione che gli ha assicurato la sesta piazza per domani.

Queste le sue parole deluse in zona mista: “È un peccato. Avevo un feeling migliore nella terza sessione di prove libere, ma quando sono uscito in pista, c’era subito qualcosa che non andava nella macchina. Mi è capitato molto spesso in questa stagione, di avere problemi durante la gara o che qualcosa si blocchi o si rompa tra una sessione e l’altra. Dipende un po’; ogni volta è diverso. È stato di nuovo un problema in qualifica”.

Concludendo sui problemi: “Credo di sapere dove risiede. Mi capita abbastanza spesso. L’auto inizia a sobbalzare. Non gestisce più bene le buche e i cordoli perché le sospensioni non si estendono correttamente. Semplicemente si perde tempo. Non so se potremo risolvere i problemi. A volte ce lo fanno fare altre no. Se la macchina è questa, domani sarà una gara tosta”.