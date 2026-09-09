Max Verstappen attacca: “Questa F1 limita il talento dei piloti. Guardate Tsunoda e Lawson…”

Max Verstappen, com’è ben noto, non ha mai lesinato critiche alla nuova Formula Uno. La massima categoria del motorsport, a suo dire, ha perso la sua “anima” e si sta stravolgendo un po’ troppo, lasciando troppo spesso in secondo piano la guida ed il talento dei piloti. Quando questi discorsi li fa un quattro volte campione del mondo lo si ascolta con attenzione, anche se i suoi ragionamenti a volte li fa con frasi un po’ sopra le righe.

Non sono da meno le ultime rilasciate alla BBC: “Nella storia di questo sport, il pilota più forte ha sempre fatto la differenza in confronto agli avversari. Quello che frenava più tardi, accelerava prima e si lanciava con decisione ad alta velocità, è sempre stato premiato, perché era lì che si faceva il tempo. Adesso invece si pensa costantemente se in una curva potrei frenare un po’ prima, accelerare più tardi, o alzare prima il piede dall’acceleratore. In modo da avere più velocità massima’. Così è innaturale ed è il contrario in confronto a come dovrebbe essere”.

Il pilota del team Red Bull ha proseguito nel suo ragionamento, facendo nomi e cognomi con un attacco personale nemmeno troppo velato: “Ora, senza offesa, guardate Tsunoda. Sale sulla Racing Bulls a Zandvoort senza averla mai vista prima ed è stato subito competitivo. Idem Lawson sulla Red Bull. È perché queste auto sono insensibili ai comandi del pilota. Certo, devi comunque fare un buon giro e i piloti più veloci avranno sempre la meglio, ma il talento viene davvero limitato”.

Come sempre Max Verstappen non usa giri di parole e preferisce dire in maniera chiara il suo pensiero. Queste affermazioni su colleghi e vicini di box, faranno sicuramente discutere ma, dall’altro canto, solleveranno una questione annosa che il pilota olandese ha più volte ribadito: il talento è ancora al centro della Formula Uno oppure si preferisce concentrarsi su altre cose in questa era?