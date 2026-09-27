Max Sirena festeggia la vittoria di Luna Rossa: “Grazie Napoli, l’anno prossimo capitale mondiale dello sport”

Luna Rossa ha vinto le regate preliminari della America’s Cup, dettando legge nelle acque di Napoli: dopo aver primeggiato in quattro delle otto regate di flotta disputate all’ombra del Vesuvio tra venerdì e domenica, il sodalizio italiano ha dominato il match race contro Team New Zealand e ha conquistato il trofeo.

Peter Burling e compagni hanno dato un segnale importante in avvicinamento alla massima competizione velica, che si disputerà la prossima estate nel capoluogo campano, anche se si è gareggiato con gli AC40 (le barche in miniature, non gli AC75 che verranno impiegati nell’evento sportivo più antico del mondo).

L’amministratore delegato Max Sirena ha espresso la propria soddisfazione: “È una partita di calcio o un evento di vela? Grazie Napoli, siete il valore aggiunto a questo evento fantastico e a questi giorni di regata. è solo l’inizio: il prossimo anno Napoli sarà la capitale del mondo dello sport. Siamo sicuri che Napoli sarà la vincitrice di quest’evento e dopo di voi speriamo di esserci noi“.