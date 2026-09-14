Mattia Bottolo: “Stiamo andando in crescendo, con la Cechia sarà un match complicato”

Dopo aver vinto le prime tre partite del torneo contro Svezia, Grecia e Slovacchia, l’Italia si gode un giorno di riposo prima di tornare in campo al PalaPanini di Modena nella serata di martedì 15 settembre per sfidare la Cechia nella penultima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei di volley 2026. Gli azzurri sono ancora a punteggio pieno e si giocheranno la vetta del gruppo A negli ultimi due scontri diretti, affrontando nel giro di 48 ore prima i cechi e poi la Slovenia.

“Le sensazioni fin qui sono buone, dovevamo ingranare un pochino a livello di gioco nell’arco di tutta la partita e lo abbiamo fatto. Il match di ieri contro la Slovacchia è stato un crescendo e siamo riusciti a esprimere un gioco migliore quando siamo andati sotto in un set e siamo stati bravi a rialzarci immediatamente dopo l’unico parziale perso fin qui in tre partite“, dichiara Mattia Bottolo facendo il punto della situazione dopo i primi tre incontri della manifestazione.

“Sappiamo che ogni partita è impegnativa e scendiamo in campo con la consapevolezza che, al momento, ogni squadra gioca contro di noi in maniera intensa, anche perché siamo una squadra forte e giochiamo in casa. Spetta a noi dimostrare in ogni partita che siamo forti e competitivi. Questo girone ci mette davanti a sfide via via più difficili e in crescendo. Già dalla prossima, contro la Repubblica Ceca, ci aspetta un incontro complicato anche sotto l’aspetto agonistico. È una squadra che storicamente contro di noi non ha mai mollato e soprattutto ha dimostrato sempre di esprimere un buon livello di gioco tra battuta e muro e, di conseguenza, ci aspettiamo questo tipo di gioco. Li conosciamo bene e noi dovremo fare di tutto per batterli“, aggiunge lo schiacciatore italiano nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali federali durante il media day.

“Le sensazioni generali della squadra sono positive. Tutti nel corso delle tre partite giocate fin qui, hanno dato il loro contributo e sono scesi in campo. Siamo una squadra che riesce a dare tanto a 360° in tutti i fondamentali; quindi credo che ad oggi siamo consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che ogni giorno si può migliorare sotto ogni punto di vista“, conclude Bottolo.