Mattia Bellucci travolge Zsombor Piros e approda al 2° turno degli US Open

Mattia Bellucci comincia con il piede giusto il suo cammino agli US Open 2026. L’azzurro supera senza particolari difficoltà l’ungherese Zsombor Piros, proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-4, 6-2, 6-0 e stacca il pass per il secondo turno del Major newyorkese.

Un esordio condizionato dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a posticipare l’inizio dell’incontro, ma che non ha impedito a Bellucci di imporre progressivamente la propria legge sul cemento di Flushing Meadows. Il numero 95 del ranking ATP ha avuto la meglio sul numero 118 del mondo, lasciando per strada appena sei game e dominando soprattutto nella seconda parte della sfida.

Il primo set è l’unico nel quale Piros riesce a rimanere realmente in partita. Il qualificato ungherese prova a tenere il ritmo di Bellucci e risponde colpo su colpo, costringendo l’azzurro a costruire con pazienza il proprio vantaggio. A fare la differenza è un solo break. Bellucci è solidissimo nei propri turni di battuta, nei quali concede appena quattro punti complessivi, e gestisce con autorità i momenti chiave. Sul 5-4 si procura la possibilità di chiudere il set e non trema: sul secondo set point trova l’ace che vale il 6-4.

Nel secondo parziale l’azzurro aumenta sensibilmente la pressione. Bellucci alza il ritmo da fondo, varia le traiettorie e costringe Piros a muoversi continuamente, impedendogli di trovare punti di riferimento negli scambi. Il rendimento dell’ungherese comincia a calare anche sul piano fisico e le accelerazioni dell’italiano diventano sempre più difficili da contenere. Bellucci ne approfitta senza concedere palle break e prende progressivamente il largo, chiudendo la frazione sul 6-2.

Nel terzo set non c’è più partita. Piros appare ormai in evidente difficoltà fisica e Bellucci non rallenta, continuando a spingere ogni volta che ne ha l’opportunità. L’azzurro strappa il servizio all’avversario e dilaga, mentre il margine diventa rapidamente incolmabile. Piros non riesce più a opporre una resistenza significativa e Bellucci completa il proprio dominio con un pesantissimo 6-0.

Dopo un primo set equilibrato, il match si trasforma così in un autentico assolo dell’italiano, che porta a casa la vittoria in tre set senza concedere nemmeno un game nell’ultimo parziale. Un esordio autorevole per Bellucci, che supera il primo ostacolo newyorkese e si prepara ora a un test di tutt’altro livello.

Al secondo turno lo attende infatti Taylor Fritz, numero 9 del ranking ATP e testa di serie numero 9, che ha superato in tre set il connazionale Darwin Blanch. Per Bellucci sarà una sfida di grande prestigio contro uno dei migliori giocatori americani del circuito e uno dei principali protagonisti del cemento di casa.