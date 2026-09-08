Matthew Brennan: “Totale fiducia in Van Aert. Vorrei replicare tutto questo al Tour l’anno prossimo”

Sono diventate quattro le vittorie di Matthew Brennan alla Vuelta a España 2026. Il velocista britannico ha calato il poker sul traguardo di La Rábida, Palos de la Frontera nella sedicesima tappa. Uno sprint perfetto da parte di Brennan, che ha battuto il francese Bryan Coquard (Cofidis) ed il belga Vito Braet (Lotto Intermarché).

Tutta la gioia di Brennan per il quarto successo in questa Vuelta: “Semplicemente incredibile aver ottenuto quattro vittorie. Il piano era vincerne una, poi la squadra ne ha vinte addirittura sei e forse ho perso anche il conto. La tappa l’abbiamo gestita benissimo, i ragazzi hanno lavorato perfettamente, Wout mi ha lasciato in posizione perfetta”.

Un lavoro ancora perfetto della Visma e soprattutto di Wout Van Aert: “Sicuramente Wout è il miglior ultimo uomo che ho avuto. Abbiamo perso Christophe Laporte, ma è incredibile quello che sta facendo lui e la squadra. Lo seguo in maniera meticolosa, ho totale fiducia in lui e sa come portarmi in posizione perfetta anche in finale caotici”.

Brennan ha già un obiettivo per il 2027: “L’anno prossimo il Tour partirà dal Regno Unito. L’avevo già detto alla squadra, ormai due anni fa, quando mi è venuta l’idea, o meglio, quando ho sentito parlare della partenza dal Regno Unito. E personalmente mi piacerebbe davvero essere sulla linea di partenza e avere anche ragazzi come Wout e Christophe. Se riuscissimo a fare qui la stessa cosa che abbiamo fatto, potremmo davvero cercare di replicarla e trasformarla in una maglia gialla già dal primo giorno”.