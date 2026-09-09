Matthew Brennan: “Non volevamo ripetere l’errore del 2024, sono grato alla squadra”

Era nell’aria. Matthew Brennan ha calato il pokerissimo vincendo anche la tappa numero diciassette valida per la Vuelta a España 2026, arrivando per primo in volata al termine del percorso di 185 km partto da Dos Hermanas e conclusosi in quel di Siviglia.

Il corridore in forza al Team Visma Lease ha maturato il successo quando mancavano settecento metri al traguardo, sfruttando il lavoro svolto da Van Aert. Allo sprint il britannico si è imposto nettamente sul belga Jordi Meuus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e sul nordico Magnus Cort (Uno -X Mobility). Da citare anche la quarta piazza di Alessandro Romele (XDS Astana Team).

Una volta arrivato in zona mista, il ciclista d’oltremanica ha commentato quanto fatto: “È fantastico vincere qui – ha detto Brennan – Siamo ormai a buon punto della competizione e sapevamo di avere un’altra occasione oggi. La squadra ha dato il massimo; abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per sfruttare al meglio questa opportunità. Stamattina abbiamo parlato dello sprint di Siviglia alla Vuelta 2024 e di cosa fosse andato storto per Wout van Aert. Oggi non volevamo che si ripetesse. Volevamo tagliare il traguardo per primi, e ci siamo riusciti; lui è rimasto al mio fianco per tutto il tempo. È stato fantastico e gli sono davvero grato per il supporto”.

Brennan ha infine chiosato: “Cinque vittorie di tappa sono pazzesche. E non siamo nemmeno ancora alla ventunesima tappa! È incredibile. Ho la sensazione di fare solo la parte facile; i ragazzi lavorano sodo tutto il giorno. Ne sarò sempre grato”.