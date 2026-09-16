Matteo Malucelli vince il Taihu Lake! Bel sigillo nella generale con tre successi di tappa

Matteo Malucelli ha vinto la classifica generale del Taihu Lake, corsa a tappe di livello 2.1 (il più basso del calendario UCI) che si è disputata negli ultimi cinque giorni in Cina. Il 32enne romagnolo aveva aperto la trasferta con il secondo posto a Tangshan alle spalle del britannico Joshua Giddings e poi ha vinto le tre frazioni successive, dettando legge negli sprint di Changxing, Wujiang e Qidong.

In occasione dell’ultima tappa l’alfiere della Astana XDS ha poi lavorato per il compagno di squadra Gleb Syritsa, il quale ha tagliato per primo il traguardo di Wuxi, venendo poi declassato insieme a Giddings (secondo) per delle manovre irregolari, che hanno consegnato l’affermazione di giornata al belga Joes Oosterlinck.

Il ciclista italiano ha prevalso in graduatoria con un vantaggio di 14” su Giddins (Lotto Intermarché) e 23” su Syritsa. Si tratta del quinto successo stagionale (a fine gennaio aveva esultato in una tappa dell’AlUla Tour) e del 22mo in carriera, riuscendo a difendere il titolo del Tour of Taihu Lake, che lo scorso anno era di livello Pro.